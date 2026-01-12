Giuseppe Tornatore dirigirá la película biográfica del fundador de Bank of America

Director italiano ganador del Oscar Giuseppe Tornatore (“Cinema Paradiso”, “Ennio”) dirigirá “The First Dollar”, una película biográfica del fundador del Bank of America, Amedeo Peter Giannini, quien, además de ser pionero en la banca moderna, apoyó la emergente industria cinematográfica de Hollywood.

Nacido en una familia de inmigrantes italianos en San José, California, Giannini fundó en 1904 el Banco de Italia en San Francisco, que más tarde se convirtió en el Bank of America. Se hizo conocido por ser pionero en prácticas bancarias modernas, como sucursales bancarias y financiación de préstamos para la gente común.

<br />

Tornatore rodará la película biográfica de Giannini en inglés con un reparto de actores italianos e internacionales. La película de alto nivel está producida por la italiana Cine RAI y Kavak Film, la empresa de Roma detrás de las obras del venerado autor Marco Bellocchio (“El traidor”) y otros destacados directores italianos.

“The First Dollar” marcará el cuarto trabajo en inglés de Tornatore después de “The Legend of 1900”, protagonizada por Tim Roth, el thriller del mundo del arte “The Best Offer”, con Donald Sutherland, y “Correspondence” de 2016 con Olga Kurylenko y Jeremy Irons. Más recientemente, Tornatore dirigió el exitoso documental de Ennio Morricone “Ennio”, de 2022, y el documental de 2025 “Brunello: The Gracious Visionary”, sobre el “rey de la cachemira” de Italia, Brunello Cucinelli.

Tornatore se encuentra actualmente en el proceso de terminar el guión de “El primer dólar”, que profundizará en cómo Giannini “revolucionó el sistema bancario poniendo el crédito al servicio de la gente común: inmigrantes, trabajadores, mujeres y familias que antes habían sido excluidas”, según el material promocional.

«Su vida abarcó varios momentos simbólicos de la historia estadounidense y mundial», añaden los materiales, como la reconstrucción de San Francisco tras el terremoto de 1906, «cuando reabrió el banco entre los escombros para restaurar la confianza en una ciudad herida», así como su apoyo al nacimiento de la gran [Hollywood] La industria cinematográfica “financia obras de Charlie Chaplin, Walt Disney y Frank Capra”.

En 1923, Giannini creó una división de préstamos cinematográficos que respaldó empresas de Hollywood, incluidas United Artists de Mary Pickford y Charlie Chaplin en 1923, y financió cientos de películas, entre ellas clásicos como «West Side Story», «Lawrence of Arabia» y «It’s a Wonderful Life» de Capra.

En 1937, cuando Walt Disney estaba luchando por completar su primer largometraje animado, se dice que Bank of America intervino con un préstamo que le permitió completar “Blancanieves y los siete enanitos”.

«Acepté con entusiasmo la propuesta de los productores de retomar un proyecto en el que había trabajado hace unos años: la historia de Amadeo Peter Giannini, el italiano que revolucionó el sistema bancario estadounidense», dijo Tornatore en un comunicado, calificando el tema de la película biográfica como «una historia casi legendaria que parece haber nacido precisamente para ser contada en una película».

Paolo Del Brocco, director general de RAI Cinema, comentó: “Confiar esta historia a Giuseppe Tornatore significa centrarse en una visión capaz de combinar memoria, emoción y alcance épico, transmitiendo la coherencia moral de un hombre que demostró cómo el éxito económico puede ir de la mano de la responsabilidad social”.

El director de Kavac Film, Simome Gattoni, añadió: “Llevar esta obra a la pantalla es un acto que contribuye a preservar la memoria, pero también representa un mensaje para el presente: la historia de un italoamericano que cambió el mundo sin perder nunca de vista a las personas, abrazando el capitalismo ético”.