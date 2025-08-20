La compañía de ventas y productores con sede en Londres, Twenty-Nine Palms Entertainment, ha tomado ventas internacionales en director italiano ganador de un Oscar Giuseppe tornatoreEl próximo documento sobre Brunello CucinelliEl diseñador de moda conocido como el «Rey de Cashmere» de Italia.

Veintinueve Palms, un nuevo atuendo que debutó en Cannes encabezado por el ex ejecutivo de Amazon MGM Studios Edoardo Bussi, lanzará ventas en el Doc de alto perfil, que se titula «Brunello: The Greaty Visionary», en el Toronto International Film Festival and Market.

El Doc Chronicles Cucinelli está de ser un hijo de agricultor a convertirse en director creativo y presidente ejecutivo de una marca global de estilo de vida de lujo con una capitalización de mercado de más de $ 1.5 mil millones. Se describe en materiales promocionales como «un retrato íntimo de Brunello Cucinelli, un» diseñador filósofo «reverenciado por su integración distintiva de valores humanistas, artesanía y emprendimiento ético».

«Brunello: The Greaty Visionary» se combina con el compositor ganador del Oscar Nicola Piovani («La vida es hermosa»). En el pasado, Tornatore a menudo trabajaba con el legendario compositor fallecido Ennio Morricone, quien era objeto de su Doc anterior «Ennio» que se vendía ampliamente después de su arco del Festival de Cine de Venecia en 2021.

«Brunello: The Greaty Visionary», producido por Masi Film, en su lugar, saltará un estreno en el festival italiano con planes para que sea lanzado por la distribución 01 de Rai Cinema en Italia el 9 de diciembre, seguido de un despliegue internacional en 2026.

«Giuseppe Tornatore, después del éxito global de ‘Ennio’, trae otra historia de excelencia italiana al escenario mundial, inspirando al público a adoptar el cambio y ver el potencial de impacto positivo en cada esfuerzo», dijo Bussi en un comunicado.

El jefe de veintinueve Palms continuó observando que el Doc Cucinelli une a dos ganadores del Oscar, Tornatore y Piovani, con un tema fascinante, y agregó que el proyecto «es una oportunidad excepcional para los socios de distribución que buscan contenido significativo y resonante global».