Gisella Anastasia reveló el momento del amor que Brian se acercó a ella, su actitud era muy madura

VIVA – Se sabe que Gisella anastasya tiene una aventura con una figura Amor de Brian. La cercanía de los dos olía al público por primera vez cuando Dolencia Y Cinta Brian asistió a la boda de Luna Maya y Maxime Bouttier hace algún tiempo.

El tejido del amor es bastante atractivo para la atención del público dada la diferencia de edad que está bastante lejos, que es 8 años. Sin embargo, ambos no parecen preocuparse por los comentarios relacionados con estas diferencias de edad. ¡Mira la historia completa aquí!

Estaba disfrutando el momento de la floración, Gisella Anastasia Había revelado la cercanía entre ellos. La madre de Gempi reveló que el amor de Brian fue el primero en acercarse a ella. En ese momento, Cinta Brian respondió a su carga de historias de Instagram relacionada con la canción espiritual compartida por Gisel.

«De repente vino, respondió a mi historia sobre canciones de la iglesia.

«¿Entonces comenzó con DM Ceunah?», Preguntó Melaney.

«Soy la historia de la iglesia, respondo ‘alabado al Señor’ Ceunah», dijo Gisel.

El propio Gisel admitió que en realidad ya conocía a Cinta Brian cuando estaban involucrados en un proyecto de cine de lavandería lanzado en 2019. En ese momento, Gisel afirmó haber admirado el buen aspecto del amor de Brian. Sin embargo, nunca respondió seriamente porque solo consideraba al hermano menor que ahora es su amante.

«¿Alguna vez has filmado el espectáculo de lavandería de la película?

Gisel también reveló que la hora inicial del amor de Brian le envió un mensaje DM de Instagram, afirmó que no tenía la intención de estar cerca de nadie.

«Cuando él era la primera vez que tampoco era apetito para conocer a nadie», dijo.

En esa ocasión también, Gisel reveló que el comienzo de los dos tuvo una aventura. Se mencionó que la ex esposa de Gading Marteen, Cinta Brian, lo había invitado a ver la película después de seguir las actividades de carrera.

«Día uno que huyamos, seguimos comiendo qué tipo de tipo, terminamos viendo la película ‘Last Supper’ de la iglesia», dijo.

Fue en ese momento donde dijo Gisel, el amor de Brian le expresó algo brevemente y lo hizo tan conmovido. En ese momento, Cinta Brian reveló que quería construir un romance saludable y basado con confianza.

«(Brian dice) ‘Si tienes un dolor de corazón, está curado, lentamente podemos hacer una relación buena y saludable frente a Dios’. Entonces hablando «, dijo Gisel.

A partir de ahí, Gisel admitió que fue muy conmovido por la declaración de su amante.

«Sí. Eso fue precisamente lo que salió de su boca por primera vez», dijo.