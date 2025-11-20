¡Giros en la trama! Ammar Zoni le propone matrimonio a la doctora Kamelia en la sala del tribunal, pero es abiertamente rechazado

Jacarta – Ammar Zoni causó revuelo después de su confesión, hecha directamente ante el tribunal, sobre su invitación a casarse con su amante, doctor camelia. Aunque todavía se encuentra en proceso judicial por acusaciones de tráfico y distribución de drogas en prisión, el actor parece muy confiado en su deseo de oficializar de inmediato su relación.

Ammar dijo que la razón por la que quería acelerar la boda no era sólo por el romance. Mencionó obstáculos técnicos que le dificultaban la comunicación con su familia. Según Ammar, su hermano menor tardó en atender las necesidades administrativas, especialmente la correspondencia necesaria durante el proceso legal. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Según las normas penitenciarias, sólo los miembros de la familia que figuran en la tarjeta de familia (KK) pueden procesar expedientes. Esta es la razón por la que Ammar quiere crear un nuevo KK con la Doctora Kamelia, para que el proceso administrativo pueda realizarse más rápidamente y no ponerle las cosas difíciles.

Sin embargo, la doctora Kamelia aparentemente no tomó en serio la invitación hecha abiertamente en la sala del tribunal. En su aparición en un programa de televisión, destacó que las palabras de Ammar parecían más una broma que una propuesta real.

«No, te lo inventaste, no te casaste. Esto es cursi, es sólo por el juicio, está muy ocupado», dijo la doctora Kamelia, citada en una transmisión en YouTube, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Incluso llamó a Ammar una figura espontánea que a menudo hacía declaraciones sin pensarlo dos veces.

«El hermano Ammar es una persona a la que le gusta decir las cosas en voz alta», dijo riendo.

Respecto a la invitación de matrimonio, la doctora Kamelia prefirió no responder más. Espera que Ammar pueda concentrarse primero en completar el proceso de prueba.

«No, esperemos, intentémoslo primero, concéntrate primero, terminémoslo primero», dijo con firmeza.

Para la doctora Kamelia, el matrimonio no es una decisión que pueda tomarse precipitadamente. Enfatizó la importancia de la bendición y consideración de la familia antes de continuar.

«Sí, no (casarse de inmediato), tengo una familia que tengo que cuidar», dijo.

Aun así, todavía espera que el caso de Ammar Zoni encuentre pronto una solución. Consideró que una vez finalizado el proceso legal, entonces podrían discutir con mayor claridad y consideración el futuro de su relación.