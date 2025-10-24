‘Girl’ de Shu Qi inaugurará el Festival de Cine de Singapur

El 36 Festival Internacional de Cine de Singapur ha desvelado su cartel completo, con la estrella internacional ShuQiEl premiado debut como director “Chica” abrirá el evento, mientras que el cineasta nominado al Oscar Deepa Mehta se convierte en la primera mujer en recibir el Premio Honorífico de Cine.

El festival exhibirá más de 120 películas de más de 45 países como parte del Festival de Medios de Singapur organizado por la Autoridad de Desarrollo de Medios de Infocomm. SGIFF marca varias primicias históricas, incluido el honor innovador de Mehta y el actor ganador del Oscar de “Minari”, Youn Yuh-jung, como el primer surcoreano en recibir el premio Screen Icon.

Shu Qi, colaborador habitual del director taiwanés Hou Hsiao-hsien con más de 90 créditos actorales, asistirá a la inauguración junto con el actor principal Bai Xiao-Ying y el actor y cantante 9m88. La película se estrenó en Venecia y Shu Qi ganó el premio al mejor director en Busan.

El aclamado actor también participa en “Resurrection”, del cineasta chino Bi Gan, que se proyecta en la sección Undercurrent del festival para cine experimental. Participará en una sesión de conversación con la embajadora del festival Rebecca Lim.

La programación local del festival se ha ampliado significativamente, con más de 30 largometrajes y cortometrajes de cineastas y coproductores de Singapur. Duplicando la selección de cortometrajes locales del SGIFF en comparación con el año pasado, el festival presentará estos trabajos en la Competencia de Cortometrajes del Sudeste Asiático y en el Panorama de Singapur, una sección dedicada a largometrajes y cortometrajes que reflejan el cambiante panorama social y cultural del país.

Varios estrenos mundiales encabezan la programación de Singapur. “Sandbox”, dirigida por James Thoo, es un falso documental protagonizado por Peps Goh, Benjamin Kheng, Estelle Fly, Nathan Hartono, Fauzi Azzhar y Oon Shu An. También en Panorama de Singapur se encuentran el documental “At Home with Work” dirigido por Adar Ng y Dave Lim, “The Old Man and His Car” de Michael Kam y “Coda” de Jac Min, una coproducción Singapur-Japón. En la extensa selección de cortometrajes de Singapur, el veterano actor Qi Yuwu hace su debut como director con el cortometraje “Cendol”, protagonizado por Sharon Au.

Competencia de largometrajes asiáticos del festival se ha expandido en una evolución significativa más allá de directores emergentes para incluir a cineastas en cada etapa de sus carreras, con la cineasta argentina Lucrecia Martel como presidenta del jurado. El programa de competición presenta una vibrante muestra representativa del cine regional con 10 títulos.

Desde Japón, “Mag Mag” de Yuriyan Retriever se presentó en el Beyond Fest, el Festival de Cine de Sitges y el Festival du Nouveau Cinéma de Montréal. “Amoeba”, de Tan Siyou, una coproducción de Singapur, se presentó en Toronto, mientras que la tailandesa Ratchapoom Boonbunchachoke presenta “A Useful Ghost”, que ganó el Gran Premio en la Semana de la Crítica de Cannes.

El indio Rohan Parashuram Kanawade compite con “Cactus Pears”, que ganó el Gran Premio del Jurado de Cine Mundial en Sundance, la primera película de ficción india en lograr este honor. La coproducción indocoreana “Shape of Momo”, de su compatriota Tribeny Rai, se presentó en Busan. donde ganó el premio Taipei Film Commission y el premio Songwon Vision, y también actuó en la sección Nuevos Directores de San Sebastián.

“Human Resource” del cineasta tailandés Nawapol Thamrongrattanarit se proyectó en la sección Horizons de Venecia, Busan, Vancouver y el Festival de Cine BFI de Londres.

El japonés Sho Miyake presenta “Two Seasons, Two Strangers”, que ganó el Leopardo de Oro en Locarno y se presentó en competición en Busan. Lalith Rathnayake de Sri Lanka compite con “Riverstone”, que ganó mejor guión y mejor fotografía en la sección Nuevos Talentos Asiáticos del Festival Internacional de Cine de Shanghai.

Desde China, el documental “Always” de Chen Deming se proyectó en CPH:DOX, donde ganó el premio principaly también recibió el premio a la mejor película en Jeonju.

“Black Rabbit, White Rabbit”, del cineasta iraní Shahram Mokri, una coproducción entre Tayikistán y los Emiratos Árabes Unidos, se proyectó en Busan y ganó el premio IFFI Vision Asia inaugural. La película también se proyectó en el Festival de Cine de Londres BFI y en el Festival Internacional de Cine de Chicago, y ha sido seleccionada como la candidatura de Tayikistán a la Mejor Película Internacional en la 98ª edición de los Premios de la Academia.

Deepa Mehta recibirá el Premio Honorífico de Cine y participará en la sesión In Conversation. El festival también exhibirá su aclamada trilogía Elements – “Fire” (1996), “Earth” (1998) y “Water” (2005) – junto con “Funny Boy” (2020) en la retrospectiva Deepa Mehta in Focus como parte de la sección Landmark del festival dedicada a los clásicos recientemente restaurados.

Introducido en 2014, el Premio Honorario del Cine rinde homenaje a los cineastas que han realizado contribuciones excepcionales y duraderas al cine asiático. Los ganadores anteriores incluyen al japonés Takashi Miike, al indonesio Garin Nugroho y al iraní Jafar Panahi en 2024.

«Me complace recibir el Premio Honorífico de Cine del Festival Internacional de Cine de Singapur», dijo Mehta. «Los ganadores anteriores de este galardón incluyen a cineastas que realmente admiro, y es significativo estar entre ellos. Vivimos en tiempos inciertos, donde el mantra general en el mundo geopolítico, especialmente en las instituciones de arte, resuena con lo que es políticamente correcto. Esta vulnerabilidad de las artes hace que aquellos de nosotros involucrados en la creación y preservación del cine estén más alerta que nunca en cuanto a la importancia de nuestras voces únicas, asegurando que no se diluyan por demandas autocráticas”.

Youn Yuh-jung recibirá el premio Screen Icon y también participará en una sesión de conversación.

La sección Primer plano del festival contará con una presentación especial de “Esta ciudad es un campo de batalla (Perang Kota)”, dando la bienvenida al cineasta indonesio Mouly Surya y a los actores principales Chicco Jerikho, Ariel Tatum y Jerome Kurnia. La coproducción de siete países incluye Singapur. La sección comienza con “Arco”, una película animada dibujada a mano presentada conjuntamente con vOilah! Festival de Cine Francés, con la presencia del animador Adam Sillard.

La sección Landmark, dirigida por mujeres, se expande desde la muestra de Deepa Mehta para incluir clásicos restaurados que rastrean un linaje cinematográfico de mujeres que transformaron el cine asiático. “The Arch” (1968) de T’ang Shushuen, la primera directora de cine de Hong Kong, tuvo su estreno en restauración 4K en Cannes Classics a principios de este año. “Gehenu Lamai (The Girls)” (1978) de Sumitra Peries, la primera cineasta de Sri Lanka, también recibió una restauración en 4K que se estrenó en Cannes Classics. “El filo de la navaja” (1985), de Jocelyne Saab, la cineasta pionera del Líbano, completa la muestra.

“En esencia, la película ofrece una perspectiva íntima y autobiográfica, que captura las luchas de los adolescentes por vivir y sobrevivir en un mundo adulto hostil, al tiempo que examina cuestiones de identidad, resiliencia y autodescubrimiento”, dijo el director del programa SGIFF, Thong Kay Wee, sobre la película de apertura. «Como una poderosa puerta de entrada a la programación más amplia del festival, ‘Girl’ invita al público a conectarse personalmente con películas que no rehuyen temas difíciles y desafiantes, al tiempo que reafirma el compromiso del festival de programar obras que abarcan una narración cruda, humana y auténtica».

SGIFF está en conversaciones activas con el Ministerio de Cultura, Comunidad y Juventud para incluir programas cinematográficos locales elegibles en el marco del SG Culture Pass, un plan nacional para mejorar el acceso de los singapurenses a las experiencias artísticas y patrimoniales locales. La plataforma industrial del festival, SGIFF Industry Days, también regresará tras su exitosa edición inaugural en 2024.

El Festival Internacional de Cine de Singapur se celebrará del 26 de noviembre al 26 de diciembre. 7.