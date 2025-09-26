‘Girl’ de Shu Qi, ‘Gloaming de Zhang Lu en Luomu’ recibe honores en Busan

El 30 Festival Internacional de Cine de Busan Envolvió su carrera de 10 días el viernes con la ceremonia de clausura en el Busan Cinema Center, marcando un año de hito que introdujo la sección inaugural de la competencia del Premio Busan junto con los honores tradicionales.

Zhang lu«S Gloaming in Luomu» se llevó a casa el principal premio del festival a la mejor película en la nueva categoría de premios Busan, mientras que Shu Qi obtuvo el reconocimiento del mejor director por «Chica. » La sección de competencia también honró a los «Funky Freaky Freaks» de Han Chang-Lok con el Premio al Jurado Especial.

En las categorías de actuación, Lee Jiwon reclamó el mejor actor honores por «en ruta», compartiendo el reconocimiento con un trío de «Identidad de Baka» – Kitamura Takumi, Ayano Go y Hayashi Yuta. El Premio de Contribución Artística fue para «Resurrección» para el diseño de producción de Liu Qiang y Tu Nan.

«En Road to» demostró ser un doble ganador, con el director Yoo Jaein también capturando el Premio New Currents, uno de los honores más prestigiosos de Biff para los cineastas emergentes.

Los premios Biff Mecenat se dividieron en categorías regionales, con el «polvo de la lluvia» de Ju Romi y Kim Taeil ganando el premio Corea, mientras que las «alas cantantes» de Hemen Khaledi obtuvieron el premio Asia. La «carrera de relevos» de Ko Hyoju obtuvo una mención especial.

Los premios Sonje se dividen de manera similar entre Corea y Asia, honrando a «Suena más fuerte en los días lluviosos» de Kim Sang-Yun a nivel nacional y «Retraso» de Wang Han-Xuan para el Premio Regional. La «interfaz» de Kawazoe Aya recibió una mención especial.

La competencia inaugural de Busan fue juzgada por un jurado de siete miembros presidido por Na Hong-jin, con Tony Leung Ka-Fai, Nandita Das, Marziyeh Meshkini, Kogonada, Yulia Evina Bhara y Han Hyo-Joo sirvieron como miembros.

El festival corrió del 17 al 26 de septiembre.

Lista completa de ganadores:

Premio Busan:

Mejor película: «Gloaming in Luomu» (Dir. Zhang Lu)

Mejor directora: «Girl» (Dir. Shu Qi)

Premio del jurado especial: «Funky Freaky Freaks» (Dir. Han Chang-Lok)

Mejor actor: Lee Jiwon («En camino a»)

Mejor actor: Kitamura Takumi, Ayano Go, Hayashi Yuta («Identidad de Baka»)

Premio de contribución artística: «Resurrección» (Liu Qiang, Tu Nan – Diseño de producción)

Premio de Nuevas Corrientes:

«En camino a» (dir. Yoo Jaein)

Premio Biff Mecenat:

Corea: «Polvo de lluvia» (Dir. Jumie, Kim Taeil)

Asia: «Singing Wings» (Dir. Hemen Khaledi)

Mención especial: «Relay Race» (Dir. Ko Hyoju)

Recuerda el premio: