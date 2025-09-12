Giriraj Singh golpea al Congreso por publicar un video de IA de la difunta madre del primer ministro







El ministro de la Unión, Giriraj Singh, el viernes criticó el Congreso Partido por publicar un video generado por IA de la difunta madre del primer ministro Narendra Modi.

«Ver esto hoy fue realmente doloroso. La gente del Congreso de Fraude-Rjd faltó el respeto al presidente de Modi, a través de la tecnología de IA, le hicieron decir ‘Halki Baatein’ e hicieron algo tan pésimo», dijo el ministro de la Unión a ANI.

Además, tomó una burla en el partido del Congreso, preguntándoles: «Los desafío, ¿qué harían si hiciera un video de IA de Nehru y Mountbatten?»

Hoy temprano, la unidad de Bihar del Partido del Congreso publicó un video de primer ministro Narendra Modi Soñando con su difunta madre, Heeraben Modi, que lo está criticando por su política.

El partido había sido criticado una vez antes, mientras que una persona desconocida había subido a la etapa de `votante Adhikar Yatra` liderada por el Congreso en Darbhanga de Bihar y arrojó abusos en el primer ministro Modi y su madre.

En Reponse, el BJP lanzó un ataque masivo contra los partidos de oposición, especialmente el Congreso y Rashtriya Janata Dal (RJD) y sus líderes Rahul Gandhi y Tejashwi Yadav sobre los presuntos abusos.

Anteriormente, el primer ministro Narendra Modi también atacó el RJD y el Congreso sobre los supuestos comentarios contra su madre. Hablando en un evento, dijo que el abusivo comentario no fueron solo un insulto a su madre, sino a todas las madres, hermanas e hijas del país.

«Madre es nuestro mundo. Madre es nuestro respeto propio. Ni siquiera había imaginado lo que sucedió hace unos días en este Bihar rico en tradición. Mi madre fue abusada por el Congreso RJD en Bihar. Estos abusos no son solo un insulto para mi madre. Estos son insultos para las madres, hermanas e hijas del país», dijo PM Modi.

El primer ministro declaró que estaba separado de su madre para poder servir al otro mujer. Dijo que su madre, que falleció después de completar 100 años y no tenía nada que ver con la política, fue abusada por el estado de RJD y el Congreso.

El primer ministro declaró que estaba separado de su madre para poder servir al otro mujer. Dijo que su madre, que falleció después de completar 100 años y no tenía nada que ver con la política, fue abusada por el estado de RJD y el Congreso.





