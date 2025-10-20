Giriraj Singh genera controversia con un comentario sobre ‘namak haraam’ sobre los votantes musulmanes







El ministro de la Unión, Giriraj Singh, ha vuelto a provocar controversia al hacer un comentario mordaz contra la comunidad musulmana, diciendo que no necesita los votos de los ‘namak haraams’ (traidores).

Sus comentarios se produjeron mientras se dirigía a una manifestación pública a favor del estado de Arwal, en Bihar. El BJP El parlamentario de Begusarai dijo: «Una vez le pregunté a un ‘maulvi’ (clérigo) si tenía la tarjeta sanitaria de Ayushman Bharat y respondió afirmativamente. Le pregunté si dichas tarjetas se distribuían entre hindúes y musulmanes y respondió negativamente».

‘Cuando le pregunté si había votado por mí, respondió afirmativamente, pero cuando le pedí que jurara por Khuda (Dios), dijo que no, no lo hizo. Los musulmanes se benefician de todos los planes centrales pero no votan por nosotros… A esas personas se les llama ‘namak haraam’. Le dije a maulvi sahab que no quiero votos de ‘namak haraams’”, añadió.

«También le pregunté si lo había insultado, a lo que dijo ‘no’. Luego le pregunté cuál era mi culpa por no haber votado por mí. Alguien que no reconoce la bondad se llama ‘namak haraam'», dijo el ministro de la Unión. El gobierno de la NDA ha realizado mucho trabajo de infraestructura para el desarrollo general de Bihar, dijo Singh.

El jefe de AIMIM, Assaduddin Owaisi. FOTO DE ARCHIVO

“En Bihar se han construido carreteras no sólo para Acuerdo de confidencialidad líderes y trabajadores sino para las masas. Bihar ha cambiado ahora. El gobierno de la NDA trabaja para todos los sectores de la sociedad, pero los musulmanes no votan por el BJP”, afirmó.

Haciéndose eco de una opinión similar, el portavoz de JD(U), Neeraj Kumar, dijo: «Es cierto que el gobierno central nunca discrimina en la distribución de las medidas de bienestar social a los beneficiarios… Aún así, no obtiene los votos de una comunidad en particular. Esto es sin duda un motivo de preocupación. En lo que respecta al lenguaje y la terminología utilizada en su discurso (Giriraj Singh), él es libre de usar las palabras que elija».

En reacción a la declaración de Singh, el portavoz de la unidad estatal del RJD, Mrityunjay Tiwary, dijo: «Es un hecho bien conocido que los líderes del BJP no pueden decir nada excepto hindú-musulmán. No pueden hablar sobre el creciente desempleo, aumentos de precios, mejores instalaciones educativas y médicas. Siempre que se les habla sobre desarrollo, inician discusiones sobre cuestiones hindú-musulmanas y hacen todo lo posible para desviar la atención de la gente de las cuestiones fundamentales».

El diputado independiente Lok Sabha de Purnea, Rajesh Ranjan, alias Pappu Yadav, criticó al ministro de la Unión por sus comentarios. Los 243 miembros Asamblea de Bihar acudirá a las urnas en dos fases, el 6 y 11 de noviembre, y los resultados se anunciarán el 14 de noviembre.

AIMIM anuncia lista de candidatos

El AIMIM, liderado por Asaduddin Owaisi, que había prometido competir por «100 escaños» en las encuestas de Bihar al ser rechazado por el bloque INDIA, anunció el domingo 25 candidatos, incluidos dos no musulmanes. La lista, que incluye el nombre de Akhtarul Iman, presidente estatal de AIMIM y su único MLA en Bihar, fue compartida por el partido el día X. «Estamos felices de anunciar la lista para las próximas elecciones de Bihar. Los candidatos fueron finalizados por la Unidad Bihar de AIMIM, en consulta con el liderazgo nacional del partido. Inshallah, seremos una voz de justicia para los más débiles y abandonados de Bihar», decía la publicación en x.





Fuente