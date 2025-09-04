Giorgio Armani, Maestro de moda mundial murió a la edad de 91 años

Italia, Viva – Legendario diseñador de moda de Italia, Giorgio Armani, morir El jueves 4 de septiembre de 2025 a la edad de 91 años.

Leer también: La policía regional de Java Central se asegura de que los estudiantes de Unnes murieron en un accidente



«Con profunda tristeza, el grupo Armani anunció la muerte del creador, fundador y Tireful Mover: Giorgio Armani», dijo Reuters, la declaración oficial de la casa de moda. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

De la medicina al mundo de la moda

Leer también: Los estudiantes de Unnes murieron con una cara magullada después de la manifestación, tuvieron delirantes «Mercy señor, no me ganes»



Armani nació en Piacenza, en el norte de Italia, el 11 de julio de 1934. Su infancia fue aprobada en medio del impacto de la Segunda Guerra Mundial, hasta que finalmente se mudó a Milán. Inicialmente, Armani había realizado estudios médicos en la Universidad de Milán, inspirado en la novela The Citadel de AJ Cronin. Sin embargo, después de tres años de estudiar, decidió detenerse y unirse a los militares en 1953.

Su experiencia médica lo hizo haber servido en el Hospital Militar de Verona. Sin embargo, Destiny lo trajo en una dirección diferente después de trabajar como asistente de exhibición y comprador en La Rinascente, uno de los famosos centros comerciales de Milán.

Leer también: Cuatro jóvenes diseñadores indonesios fueron enviados a Milán y NBSP; Ministro de Defensa y Ministro



Carrera de comienzo de la moda

A mediados de la década de 1960, Armani se unió a la casa de moda Nino Cerruti como diseñador de moda masculino. Su carrera fue cuesta arriba rápidamente, hasta que también se convirtió en diseñador Despegue para muchas otras etiquetas.

El gran logro llegó en 1978 cuando firmó un contrato con el grupo Finanzario Tessile (GFT). La cooperación se está abriendo el camino para la producción de ropa hecha de lujo con control de calidad total del diseñador.

Un año después, fundó Giorgio Armani Corporation, que se dirigió al mercado de los Estados Unidos. De esto nació líneas famosas como Ga Le Collezioni, ropa interior de Giorgio Armani y trajes de baño, a los accesorios de Giorgio Armani.

Ikon Global

En el mundo del entretenimiento, Armani es conocido como una figura que a menudo crea ropa icónica para las principales celebridades. Una vez diseñó un disfraz de escenario para Lady Gaga en Monster Ball Tour y Born This Way Tour. No solo eso, su trabajo también coloreó la prestigiosa etapa del premio, incluidos los 52º Premios Grammy y los MTV Video Music Awards 2010.

Con un progreso de más de medio siglo, Giorgio Armani es recordado no solo como diseñador, sino también como un símbolo de estilo elegante que cambia la cara de la industria de la moda global.