Giorgio Armani, icónico diseñador italiano, pasa a 91







Diseñador de moda icónico Giorgio Armani fue fallecido a la edad de 91 años, el grupo Armani anunció el jueves, según CNN. El diseñador de moda italiano era conocido por seleccionar una estética italiana por excelencia en su ropa, así como llevar las alfombras rojas de Hollywood a nuevas alturas. «IL Signor Armani, como siempre fue llamado respetuosamente y admiradoramente por empleados y colaboradores, falleció pacíficamente, rodeado por sus seres queridos», dijo el grupo Armani en un comunicado, describiendo al fundador como «una fuerza impulsora incansable», según lo citado por CNN.

Armani funciona con tela

«En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia», decía una declaración proporcionada por la marca en nombre de su familia y empleados. «Hoy, con una emoción profunda, sentimos el vacío dejado por quien fundó y fomentó a esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y el familiares quienes siempre han trabajado junto al Sr. Armani, se comprometen a proteger lo que construyó y con llevar su empresa hacia adelante en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor «.

Armani viste una modelo en 1978

En junio de 2025, Armani no estuvo presente para llevar su reverencia habitual en el show de la marca durante Semana de la moda masculina de MilánMarcando la primera vez en su carrera se había perdido su propio evento de pasarela. En ese momento, la compañía emitió una declaración de que «actualmente se estaba recuperando en casa» sin especificar su estado de salud.

Legado de Armani



Primer Ministro italiano Georgia Meloni

Armani tenía una red minorista de 60 boutiques de Giorgio Armani, 11 Collezioni, 122 Emporio Armani, 94 A/X Armani Exchange, 1 accesorio Giorgio Armani y 13 tiendas Junior Armani en 37 países, con una facturación anual de $ 1.6 mil millones.

Vida de Giorgio Armani

>> Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia, hijo de un gerente de envío

>> pretendía convertirse en médico, pero dejó la escuela de medicina para seguir una carrera en la moda

>> trabajó como comprador para los grandes almacenes de Milán, La Rinascente a partir de 1957

Diva de Bollywood Sonam Kapoor

>> comenzó a seguir una carrera en diseño de moda en 1964, entrenando bajo Nino Cerruti

>> Lanzado su propia etiqueta de prendas listas para hombres para hombres y mujeres en 1975, con la ayuda de su amigo y socio comercial Sergio Galeotti

>> La reputación crece después de que la ropa aparece en la película de 1980 ‘American Gigolo’, con el actor Richard Gere poseer un armario de ropa Armani a medida

>> El Museo Guggenheim en la ciudad de Nueva York presentó una importante retrospectiva del trabajo de Armani en 2000-01

>> Giorgio Armani nombró al embajador de buena voluntad para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2002

Giorgio Armani con Julia Roberts. Pic/AFP

>> Uniformes diseñados para los portadores de banderas italianas que participan en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2006 en Turín, Italia, así como los de varios equipos atléticos profesionales, incluidos Club de fútbol Chelsea de Inglaterra y los Rabbitoh de Australia

>> se asoció con el gigante de la electrónica Samsung en 2007 para crear un televisor LCD de lujo y un teléfono celular como parte de una expansión de la línea de productos de estilo de vida del consumidor de Armani

>> Primer diseñador en prohibir los modelos con un índice de masa corporal (IMC) menor de 18 años

>> también en 2007, el desfile de moda de primavera/colección de verano de Armani se transmitió en todo el mundo, convirtiendo a Giorgio Armani en el primer diseñador de ropa que transmitió un desfile de moda de alta costura en vivo en Internet

>> El juego de costos de combate de toros diseñado titulado ‘Goyesco’ en 2008 Delena por el bullfear español Cayetano Rivera Ordóñez en la ‘Corrida Goyesca’ en Ronda, España

>> En 2011, se convirtió en el primer diseñador de lujo en aceptar el desafío de alfombra verde de Livia Giuggioli Firth para resaltar la moda sostenible creada a partir de plásticos y telas recicladas

