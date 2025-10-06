Gingerbread Land debutará en Magnolia Network de Chip, Joanna Gaines

Chip y Joanna Gaines‘ Red Magnolia ha ordenado un nuevo dulce para los espectadores en esta temporada de vacaciones, que seguramente complementará todo su contenido de renovación de la casa: «Tierra de pan de jengibre: La pequeña competencia de vacaciones más grande «.

Organizado por Oliver Hudson y el ejecutivo producido por los Gaineses, «Gingerbread Land» contará con los mejores panaderos que enfrentan «la pequeña competencia de pan de jengibre más grande jamás imaginado». El programa consistirá en cuatro desafíos que prueban equipos para construir mundos comestibles con luces, movimiento y detalles a nivel de libros de cuentos en cada miniatura.

La descripción de la red de Magnolia, «En la nueva serie, los concursantes transforman la harina, el azúcar y los dulces en intrincadas obras de arte, compitiendo en rondas lúdicas que prueban el diseño, la estructura y la creatividad. Cada semana, los nuevos desafíos traen giros y sorpresas, mientras que Oliver Hudson guía la diversión con calidez y humor, invitando a los espectadores a un mundo mágico de vacaciones, donde la imaginación no tiene límites».

Los jueces «Gingerbread Land» incluyen al aclamado chef de pastelería Gale Gand y el arquitecto y profesor Michael Ford. Los jueces invitados también se unirán a Weekly, incluido el estilista de celebridades Brad Goreski, la chef Christina Tosi, la actriz D’Arcy Carden y para el final, la propia Joanna Gaines.

«Gingerbread Land: The Bigay Little Holiday Competition» debutará el 17 de noviembre a las 9 pm ET en Magnolia Network (una empresa conjunta entre Gaineses y Warner Bros. Discovery) y Sister Cable Channel Food Network. Los nuevos episodios se transmitirán al día siguiente en HBO Max y Discovery+.

«Queríamos crear un espectáculo que te haga sonreír y te ponga en el espíritu navideño en el momento en que lo enciendes», dijo Joanna Gaines. «‘Gingerbread Land’ tiene que ver con la alegría, la diversión y una sensación de asombro. Es una oportunidad para que las familias se reúnan, animen sus creaciones favoritas e inspiren en la belleza y el juego de la temporada».

«Desde el primer lanzamiento, sabíamos que ‘Gingerbread Land’ capturaría la magia de las vacaciones de una manera que se siente caprichosa y de alta energía», dijo el presidente de Magnolia Network, Allison Page. «Es festivo, es alegre y es el tipo de espectáculo que las familias querrán ver juntas año tras año».

«Gingerbread Land: la pequeña competencia de vacaciones más grande» es producida por Lando Entertainment.

Los jueces Michael Ford y Gale Gand con el anfitrión Oliver Hudson, como se ve en Gingerbread Land, temporada 1. Andrew Bui