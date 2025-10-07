Ginger Minj, Jujubee, más estrellas de ‘Drag Race’ se unen a RuPaul Action Comedy

Favoritos de los fanáticos del «RupiaLa franquicia de ‘s drag race ”está saliendo para Adam ShankmanEl próximo largometraje de acción de acción. Ginger Minj, Jujubee, Brooke Lynn Hytes, Latrice Royale, Marcia Marcia Marcia, Monét X Change y Symone aparecerán junto a RuPaul en la película aún sin título y seguramente seria. Marca la primera característica teatral del universo «RuPaul’s Drag Race».

Además, el productor Universal Pictures Content Group ha firmado un acuerdo para adquirir todos los derechos internacionales de la imagen. Como se anunció anteriormente, Bleecker Street lanzará la película, que se anuncia como un «viaje salvaje del campamento y la comedia», teatralmente en América del Norte en 2026.

According to the official logline: “The film follows best friends Tess (Ginger Minj) and DeeDee (Jujubee), train stewardesses who trade their dreary shifts on the Stank Rail for the glitzy Glamazonian Express. When a catastrophic ‘Stormaganza’ threatens to derail the high-speed train and crash it into Los Angeles, the duo in coach must join forces with the snobby first class attendants (Symone, Brooke Lynn Hytes, Marcia Marcia Marcia, Latrice Royale) y el presidente Gagwell (RuPaul) para salvar el día «.

La película es producida por World of Wonder, Universal Pictures Content Group y Bleecker Street, y escrita por Connor Wright y Christina Friel. Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell, RuPaul Charles y Shankman sirven como productores. Unpologetic Projects es un productor ejecutivo y financiero en el proyecto.

Ginger Minj es un cantante, actor e intérprete de drag que obtuvo reconocimiento en «RuPaul’s Drag Race» y como el ganador de «All Stars 10». Sus créditos de pantalla incluyen «Dumplin» de Netflix frente a Jennifer Aniston; «Hocus Pocus 2» de Disney junto a Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy; y la característica «El legado de las caídas nubladas». Este otoño, Ginger dirigirá, coproducirá y coprotagonizará una nueva edición de su espectáculo de gira, «Hokus Pokus Live!», Que también contará con alumno de «Drag Race» Jujubee, Sapphira Cristál y Landon Cider («Dragula»).

Jujubee es un artista de drag, cantante y personalidad de televisión mejor conocida por sus apariciones en temporadas de «RuPaul’s Drag Race», «RuPaul’s Drag Race: All Stars» y «RuPaul’s Drag U» También protagonizó «Dragnificent» de TLC y compitió en la competencia de canto global «Queen of the Universe». Este otoño, expresará a Archie en la función animada «Sirenetta: Mermaid a tiempo parcial», además de asociarse con Ginger Minj en la gira nacional de «Hokus Pokus Live!»

Brooke Lynn Hytes es un artista de arrastre nacido en Toronto, bailarina de entrenamiento clásico y anfitrión de «Canadá’s Drag Race». Se convirtió en la primera miembro del elenco canadiense cuando apareció en la temporada 11 de «RuPaul’s Drag Race» y también sirve como creadora, productora ejecutiva y presentadora de «1 Queen 5 Queers».

Latrice Royale capturó a Hearts como Miss Simpatía en la temporada 4 de «RuPaul’s Drag Race», convirtiéndose en una de las estrellas más grandes de la franquicia. Luego apareció en «All Stars», «RuPaul’s Drag Race: ¡Live!» En «We We Here» de Las Vegas y HBO, así como «AJ & the Queen» de Netflix. En el escenario, ha encabezado giras internacionales, protagonizó «Deathdrop» en el West End de Londres y tocó a Audrey II en «Little Shop of Horrors». Sus aclamados shows en solitario, «Here to to Life» y «Life With», se han agotado en todo el mundo.

Marcia Marcia Marcia es una artista drag y concursante destacada de la temporada 15 de «RuPaul’s Drag Race». Conocida en Broadway como Marty Lauter, ha aparecido en producciones que incluyen «Kinky Boots», «¡Hola, Dolly!» y el renacimiento de Broadway de «Cabaret».

Monét X Change es un galardonado comediante y multi-hyfenato con sede en Los Ángeles. Ha realizado espectáculos con entradas agotadas en Comedy Clubs and Teatres en los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, así como Netflix es un festival de bromas y el Festival Fringe de Edimburgo. Su debut en el programa de comedia de una mujer «Life Be Lifin ‘» Garning Raves. También es la coanfitrión del exitoso podcast del galardonado Webby y Glaad «Sibling Rivalry», y el creador y presentador de su nuevo programa de chat de YouTube, «Monét Talks».

Symone, el ganador de la temporada 13 de «RuPaul’s Drag Race», es un famoso modelo e intérprete de Atlanta conocido por su audaz look de pasarela, actuaciones de potencia e impacto cultural. Ella es reconocida por su trabajo de pantalla en la romántica comedia «Bros» protagonizada por Billy Eichner; La «Estación 19» de ABC y «Star-Crossed: The Film», The Visual Companion to Kacey Musgraves, el quinto álbum de estudio del mismo nombre.

Ginger Minj está representado por Warner Talent Agency y productor Entertainment; Jujubee está representado por Warner Talent Agency y productor Entertainment; Brooke Lynn Hytes está representado por el Grupo Nevstevens; Marcia Marcia Marcia está representada por la Agencia de Talento de Warner y la Agencia Daniel Hoff; El cambio de Monét X está representado por UTA.

Bleecker Street recientemente lanzó «Spinal Tap II: The End Continues» de Rob Reiner. Las próximas películas del indie incluyen a la favorita de Sundance de Max Walker-Silverman «Rebuilding» protagonizada por Josh O’Connor; «Fackham Hall», una parodia de dramas del período británico protagonizado por Damian Lewis, Thomasin McKenzie y Katherine Waterston; y «Harmonia» de Guy Nattiv, protagonizada por Bella Ramsey, Odessa Young, Carrie Coon y Lily James.