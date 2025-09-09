Gina Prince-Bythewood encabezará el foro independiente de la película

Cineasta Gina Prince-Bythewood está configurado en la concesión del 2025 Película independiente Foro en una conversación moderada por Lena Waithe.

El foro de dos días tendrá lugar del 26 al 27 de septiembre en el Directors Guild of America en Los Ángeles y ofrecerá conversaciones sinceras y tópicas centradas en las tendencias actuales en la industria.

María Raquel Bozzi, directora senior de educación e iniciativas internacionales de cine independientes, dijo: «Nos sentimos honrados de tener a Gina Prince-bythewood como nuestra parte principal central. universal «. Bozzi agregó: «Y con la ganadora del Premio Emmy multitalentado, Lena Waithe, uniéndose a la conversación con Gina, esperamos lo que promete ser una nota clave emocionante y memorable».

El foro presenta proyecciones, paneles, talleres, reuniones individuales, recepciones y oportunidades de redes, todas destinadas a apoyar y elevar los narradores independientes. Las sesiones explorarán las mejores prácticas para películas de ficción y documentales en todas las plataformas, desde pantallas teatrales hasta televisión y puntos de venta, al tiempo que destacan herramientas y formatos emergentes que fomentan la innovación y la toma de riesgos creativos. Además de los paneles y talleres, Industry Connect, las reuniones individuales del evento con líderes y expertos de la industria, se celebrarán en ambos días.

La nueva ola, presentada en asociación con Film Independent, Sagindie, Easterseals Discapity Services y Plot Shift Media, regresa con un programa de dos partes que destaca la próxima generación de artistas que dan forma a una película independiente. Comisariada con la orientación de los tres socios, las conversaciones de este año resaltarán los desafíos creativos y profesionales que enfrentan el talento emergente en toda la industria.

El programa comienza con los cineastas de New Wave, una mesa redonda que explora la experiencia de los cineastas con los objetivos duales de ganar dinero mientras cuenta historias que pueden entretener e inspirar la transformación. This will be followed by New Wave Actors, featuring a diverse group of talented performers who have broken into the industry and continue to deliver standout performances, including Isabel Deroy-Olson (“Fancy Dance”), Jessy Yates (“Pulse”), Marissa Bode (“Wicked”) and Michael Cimino (“Motorheads). SAGindie executive director Darrien Michele Gipson will moderate the conversation, which aims to look at how the actors are Empujando los límites y luchando por una representación más auténtica e inclusiva en la pantalla.

Ahora en su vigésimo año, el foro sigue siendo el espacio perfecto para conocer y aprender de cineastas y ejecutivos independientes que llaman las tomas hoy, e intercambian ideas con compañeros en un entorno muy inclusivo, festivo y comunitario.

Los oradores confirmados incluyen:

Esteban Arango, director, «Ponyboi»

Marissa Bode, actriz, «Wicked»

Pamala Buzick Kim, Fundador, Maveiverso

Wendy Calhoun, escritora/productor, «Empire»

Lisa Call, socia, Donaldson Callif Perez LLP

Daniel Cardone, programas de no ficción gerente senior y patrocinio fiscal, Film Independent

Michael Cimino, actor, «Motorheads»

Andrew Corkin, productor, «RoseMead»

Deniese Davis, productor, «Inseguro»

Isabel Deroy-Olson, actor, «Dance Fancy»

Vera Drew, escritora/directora/actor, «The People’s Joker»

Aaron T. Edmonds, vicepresidente de cine, Hartbeat

Darrien Michele Gipson, Director Ejecutivo, Sagindie

Lauren Greenfield, Directora, Estudios Sociales, «Reina de Versalles»

Angela C. Lee, Directora de Desarrollo de Artistas, Film Independent

Zoe Lister-Jones, escritora/directora/productor/actor, «Slip»

Adam Bhala Lough, Director, «Telemarketers»

Lauren Mann, productora, «Hombre del ejército suizo»

Missy Mansour, productora, «botín»

Josh Mingo, Consultor de ubicación y permiso, Legend Locations LLC

Sam Mirpoorian, Director, «Pasturos más verdes»

Sev Ohanian, productor, «pecadores»

Alex Orlovsky, productor, «Roofman»

Página de Shari, Director del Programa, Half Iniciativa

Nina Parikh, directora, película Mississippi

Anayansi Prado, directora, «Mamá de Uvalde»

Chris Quintos Cathcart, co-CEO, proyectos sin complejos

Brenda Robinson, productora ejecutiva, «Pasando»

Izzy Shill, escritor/director, «No ir a ninguna parte»

Annalisa Shoemaker, productora, «Matar a un tigre»

Sarah Strunin, productora, «Jaripeo, Burn, Scar»

Steffie Van Rhee, productor, «Earth to Michael»

Trevor Wall, productor, «inclinado»

Tre Wesley, productor de video, IMDB Originals

Kit Williamson, escritor/director/actor, poco convencional

Jessy Yates, actor, «Pulse»

Ryan Zacarias, productor, «Si tuviera piernas, te patearía»