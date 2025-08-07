Gina Carano, Disney Acuerdo de disputa legal sobre el despido ‘mandaloriano’

Lucasfilm y Walt Disney Company han llegado a un acuerdo mutuo en su disputa legal con Gina Carano Siguiendo su disparo desde «El mandaloriano. «

Un portavoz de Lucasfilm dijo en un comunicado proporcionado a Variedad«La Compañía Walt Disney y Lucasfilm se complacen en anunciar que hemos llegado a un acuerdo con Gina Carano para resolver los problemas en su demanda pendiente contra las compañías. La Sra. Carano siempre fue respetada por sus directores, coprotagonistas y al personal, y trabajó duro para perfeccionar su oficio en sus colegas.

Más por venir …

