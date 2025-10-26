Gillian Tindall: la historiadora que me enamoró de Bombay







El «Bombay viral» de principios de este mes me hizo perder una de las piezas más importantes de noticias —uno con una conexión personal profunda y una pérdida personal más profunda.

El fallecimiento de Gillian Elizabeth Tindall, distinguida historiadora, biógrafa y cronista de lugares británica, de 87 años, el 1 de octubre marcó el final de una era para todos los que creemos que las ciudades, como las personas, tienen alma.

Fue (o más bien es) su obra fundamental, «Ciudad de Oro: La biografía de Bombay», la que primero hizo que me enamorara de la ciudad en la que siempre he vivido. De sus obras, volví a aprender que Bombay es una ciudad construida sobre ruinas caídas. fuertes y esqueletos enterrados, unidos con historias de batallas, reclamaciones, lucha, amor y esperanza.

En el acelerado mundo actual de carretes y cortometrajes, su libro, escrito en la década de 1980, todavía te «habla» vívidamente. Hace una década, cuando mi pasión por los ferrocarriles y mi investigación me llevaron a convertir la historia del ferrocarril de Bombay en un libro, su libro y su estilo de escritura fueron mi única inspiración para desentrañar los misterios del pasado de la ciudad.

Tanto es así que cuando escribí la idea básica por primera vez, quería que ella, y nadie más, la repasara. No tenía forma de comunicarme con ella y le envié un correo electrónico a una de las identificaciones que figuran públicamente.

Había perdido la esperanza, pero unos días después, ella me respondió personalmente a través de su equipo. Dijo que no haría comentarios sobre la idea como tal, pero que necesitaría un borrador. Fue el mejor día de mi vida: el comienzo de algunas conversaciones preciosas para toda la vida.

Un novato en libro Mientras escribía entonces, rápidamente preparé un borrador y se lo envié. Estaba abrumada por el gran archivo adjunto, pero aún así lo analizó en detalle, guiándome gentilmente sobre la estructura y el lenguaje, calificándolo de «escrito confusamente, esparcido tanto geográfica como históricamente». Ella sugirió que lo editara y desinfectara, que citara ejemplos de mi borrador y más allá, y me pidió que usara terminología histórica adecuada.

Ella, sin embargo, ofreció un sucinto respaldo de aliento para mi trabajo que hizo que mi libro fuera: “Admiro la [book’s] energía y el entusiasmo general por el pasado”.

Una cita inspiradora del gurú y la inspiración misma.

Cuando el borrador se publicó como mi primer libro con el título Halt Station India: The Dramatic Tale of the Nation’s First Lines, su respaldo permaneció en la portada de todas las ediciones publicadas hasta el día de hoy.

Viniendo de alguien cuyos escritos me habían guiado, su respaldo fue a la vez humillante y afirmativo y sigue siendo un regalo único de por vida para mí.

