Giias Semarang 2025 Por lo tanto, la exhibición del vehículo de electrificación en Java Central

Semarang, Viva –El evento Semarang 2025 de Gaikindo Indonesia Auto Show (GIIAS) se llevó a cabo oficialmente en Muladi Dome, Universidad Diponegoro, presentando una variedad de las últimas innovaciones automotrices.

Este año, tendencia electrificación Cada vez más destacado con la presencia de varios fabricantes globales con vehículos eléctricos (EV) e híbridos, marcando la transformación de la industria automotriz a las bajas emisiones.

El gobernador de Java Central, Ahmad Lutfi, al abrir la exposición dijo que el evento automotriz nacional a escala no fue solo una exposición tecnológica, sino también la motocicleta que impulsa la economía regional.

«Se espera que haya transacciones de la comunidad que aumenten la economía en nuestro lugar. Esto está en línea con el desarrollo de la infraestructura vial que los vehículos utilizarán en nuestra región. De modo que se suma indirectamente a la economía y los ingresos originales regionales, incluida la provincia central de Java», dijo.

Según él, este apoyo se realizó en un mejor desarrollo de infraestructura e incentivos fiscales locales, para que la industria automotriz y la comunidad puedan beneficiarse.

Desfile de vehículos de electrificación

En línea con la visión del gobierno local, la exposición de este año es una etapa importante para la tecnología ecológica. Varios fabricantes mundiales muestran sus últimos vehículos eléctricos (EV) e híbridos, refuerzan la dirección de la transformación hacia emisiones de baja movilidad.

Chery presenta Tiggo 9 CSH AWD, un SUV premium de siete pasajeros basado en tecnología híbrida, así como continuar la campaña de productos de electrificación a través de Tiggo 8 CSH y Tiggo Cross CSH.

GAC Indonesia lanzó oficialmente los autos eléctricos urbanos basados ​​en UT AION, basados ​​en AI, con precios que comienzan en RP335 millones, completo con un compromiso de precios estable a través del programa GAC ​​Price Shield.

Daihatsu trajo híbrido rocoso e-smart, su primer automóvil híbrido en Indonesia, que al mismo tiempo confirmó el papel de híbrido en su camino hacia el carbono neutral.

Suzuki enfatizó líneas híbridas como New XL7 Hybrid Alpha Kuro y Fronx Hybrid, y presentó a Jimny 5-puertas para completar la cartera de SUV.

Wuling introdujo el nuevo Binguoev en un diseño nuevo, así como en el lanzamiento de EV Partners, su primer vehículo eléctrico comercial se reunió en Indonesia. Sin olvidar, Cortez Darion EV y Phev también se exhibieron como MPV Modern Family.

Mientras tanto, Vinfast lanzó VF 7, el S SUV C con dos variantes: ECO y Plus. Este modelo se ofrece a partir de RP511 millones o RP461 millones a través de un esquema de suscripción de batería, equipado con una garantía de 10 años o 200,000 km.

La presencia de esta fila de vehículos de electrificación está en línea con el mensaje del gobernador Lutfi de que la exposición automotriz no es solo una ventana tecnológica, sino que también tiene un impacto directo en la economía regional.

Semarang y Central Java son vistos como cada vez más estratégicos, tanto como el mercado automotriz como el centro del crecimiento de la movilidad sostenible.