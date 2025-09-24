Giias Semarang 2025 abrió oficialmente, Ahmad Lutfi llama a la economía económica automotriz de Java Central

Semarang, Viva – Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2025 se abrió oficialmente. Esta celebración se celebró del 24 al 28 de septiembre en Muladi Dome, Universidad Diponegoro.

Exposición automotriz La más grande en Java central no solo mostrará las últimas innovaciones de la industria automotriz, sino que también se espera que sea una fuerza impulsora para el crecimiento económico regional.

El gobernador de Java Central, Ahmad Lutfi, enfatizó que las actividades automotrices como Giias tienen un papel estratégico para el desarrollo regional.

«Esta actividad no es solo ceremonial, sino un punto de apoyo importante para apoyar el crecimiento de los flujos de transporte, especialmente los vehículos motorizados, en el centro de Java», dijo, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Agregó que Java Central ahora registró un crecimiento económico de 5.98 por ciento, por encima del promedio nacional. Se cree que el impulso tiene un impacto positivo en la industria automotriz al tiempo que fortalece la distribución de bienes y servicios en su región.

De hecho, el Gobierno Provincial Central de Java proporciona incentivos fiscales especiales para empresas con una cierta cantidad de compras de vehículos.

«Solo Java central proporciona esta política», enfatizó.

Como información, Giias Semarang 2025 ha preparado instalaciones de apoyo para la movilidad de los visitantes. Hay más de 1,000 capacidad de estacionamiento dispersas en tres ubicaciones, a saber, Muladi Dome (700 vehículos), estación de servicio de Untip (200 vehículos) y Jalan Banyu Putih Raya, que está equipado con servicios de transporte gratuitos al lugar principal.

«Giias Semarang 2025 prepara áreas de estacionamiento adecuadas y servicios gratuitos de transporte para proporcionar conveniencia y presentar la mejor experiencia para todos los visitantes», explicó Abiyoso Wietono, director del proyecto de Giias the Series.

Durante cinco días de organización, Giias Semarang 2025 presentará una variedad de las últimas exposiciones de tecnología automotriz, así como un espacio de transacción y colaboración industrial. La exposición también recibió pleno apoyo de Astra Financial como patrocinador de platino con Fifroup, ACC, TAF, Astra Insurance, Astra Life, Astrapay, Seva y Bank Saqu.

Los boletos de entrada se pueden comprar en línea a través de la solicitud Auto360 a un precio de 15,000 IDR (miércoles a viernes) e IDR 25,000 (sábado -lunes). Los visitantes también pueden comprar directamente en la ubicación a un precio de IDR 20,000 (entre semana) e IDR 30,000 (fin de semana).

Con el apoyo de la infraestructura, las instalaciones completas y el compromiso del gobierno local, Giias Semarang 2025 no es solo un evento de exhibición automotriz, sino también un vehículo para fortalecer el papel de Java Central como uno de los centros del crecimiento nacional de la industria automotriz.