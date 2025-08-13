Giias 2025 Jack of Byd y Denza Sales

Semarang, Viva – Fabricante de vehículos eléctricos Byd Junto con su marca afiliada, Denza, registró un rendimiento positivo de ventas en Indonesia en el período de enero a julio de 2025. Según los datos presentados

El jefe de relaciones públicas y el gobierno de PT Byd Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan, dijo que las ventas combinadas totales de las dos marcas alcanzaron las 22.600 unidades.

De ese número, BYD contribuyó con la porción más grande con 16.400 unidades, mientras que Denza registró ventas de 6.200 unidades. Lutero evaluó que este logro mostró la tendencia de interés público en vehículos eléctricos que continuaron fortaleciéndose.

«Nuestras ventas durante los primeros siete meses de este año son bastante satisfactorios. Esta es una prueba de que el mercado de vehículos eléctricos en Indonesia tiene un enorme potencial», dijo Luther en Semarang, Java Central, miércoles 13 de agosto de 2025.

Uno de los momentos importantes que fomentan las ventas es la participación de BYD y Denza en el Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. En la exposición, las ventas combinadas totales de las dos marcas alcanzaron 4.195 unidades. Esta cifra se considera significativa dada la duración limitada de la exposición.

Según Lutero, Giias no es solo un lugar para las transacciones, sino también una oportunidad para generar confianza del consumidor a través de la interacción directa y los ensayos de vehículos. Se puede ver entusiastas desde la alta participación de los visitantes en una sesión de prueba de manejo y atención a la tecnología que lleva a BYD y Denza.

«Vemos una respuesta positiva de los visitantes, tanto al diseño como al diseño de nuestros vehículos eléctricos. Este es un gran estímulo para continuar educando al mercado», dijo Luther.

Este éxito, continuó, cuenta con el apoyo de una estrategia de marketing activo, la asistencia en diversas actividades automotrices, así como los esfuerzos para expandir las redes de concesionarios y los servicios después de las ventas. Luther afirmó que BYD se compromete a proporcionar una experiencia de manejo cómoda y satisfacer los servicios para los consumidores de toda Indonesia.

Con esta tendencia positiva, BYD es optimista de que puede mantener el impulso hasta fin de año. La compañía también se dirige a la adición de nuevos modelos de acuerdo con las necesidades del mercado interno, en línea con la visión del gobierno para alentar el ecosistema de vehículos eléctricos.

«El mercado indonesio es una prioridad para nosotros. El apoyo regulatorio y el alto interés público es nuestra razón para continuar invirtiendo y expandir el alcance», dijo.