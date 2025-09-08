Gigi Hadid revela una audición enredada para Rapunzel en películas de acción en vivo

Gigi Hadid revelado en un nuevo Revista Vogue Historia de portada que ella audicionó para el papel principal de Rapunzel en la acción en vivo de Disney «Enredado«Remake antes de que el proyecto fuera poner en espera indefinidamente. La supermodelo está considerando un pivote más robusto para actuar después de varios roles de voz y cameos a lo largo de los años en películas como «Ocean’s 8». Incluso tomó lecciones de canto para prepararse para su audición Rapunzel.

«¿Qué hacemos en este trabajo que nos asusta?» Hadid preguntó a la coprotagonista de Cover y su antiguo amigo Kendall Jenner antes de expresar su satisfacción con su proceso de audición «enredado».

«Estaba muy orgulloso de mi escena. El canto … Sabía que iban a ir con un verdadero cantante, pero te mostraré mi escena de audición más tarde», agregó Hadid a Jenner.

Las noticias se supo en diciembre de 2024 que Disney estaba desarrollando Una película de acción en vivo «enredado» Con el cineasta de «The Greatest Showman» y «Better Man» Michael Gracey en conversaciones para dirigir la película de un guión de Jennifer Kaytin Robinson (quien recientemente dirigió el reinicio de «Sé lo que hiciste el verano pasado»). El casting nunca fue anunciado.

Variedad reportado en abril El remake se estaba poniendo en un control indefinido después de la película de «Blancanieves» de acción en vivo que se derrumbó en la taquilla. Ese remake, encabezado por Rachel Zegler y Gal Gadot, ni siquiera cruzó $ 90 millones en la taquilla nacional. Disney tuvo mucho mejor éxito este verano con su remake de acción en vivo «Lilo & Stitch», que sigue siendo el único recurso de $ 1 mil millones del año hasta ahora.

«Enredado» cuenta la historia de Rapunzel, una princesa (con la voz de Mandy Moore) que finalmente es rescatada de su torre aislada por un forajido llamado Flynn Rider (Zachary Levi). La película bien revisada abrió 14 alrededor de Acción de Gracias 2010 y generó $ 592 millones en la taquilla global. La película generó la canción nominada al Oscar «When Will Will My Life Begin» y condujo a spin-offs como el cortometraje de 2012 «Tangled Ever After» y la serie de televisión 2017 «Rapunzel’s Tangled Adventure».

«Queen Charlotte» y «My Oxford Year», la estrella de Corey Mylchreest, dijo Diecisiete revista Durante el verano, audicionó para el papel de Flynn Rider, aunque tenía mucho menos confianza en sus habilidades de canto que Hadid durante su audición.

«Creo que puedo decir esto ahora porque no creo que esté sucediendo más, pero audicioné para ‘enredado'», dijo Mylchreest. «Ya no tenemos el metraje. Lo eliminé y luego lo quemé y luego quemé el teléfono en el que filmé. Y luego quemé la habitación en la que lo hice. Y luego me quemé … No, no fue muy bueno. Luego me dijeron que querían a alguien con experiencia en canto».

El siguiente en el departamento de remake de acción en vivo para Disney es «Moana», que inaugura el 10 de julio de 2026.