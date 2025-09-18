Gigi Dall’igna abre el sonido de las limitaciones de Bagnaia después de la prueba de MotoGP Misano

VIVA – Gerente general Ducati Corse, Gigi Dall’igna, dio una firme advertencia de que un día de prueba en el circuito Misano no será suficiente para superar el problema que se experimenta Pecco Bagnaia.

Leer también: Francesco Bagnaia encuentra la clave de estabilidad del motor en las pruebas de MotoGP MotoGP



El campeón mundial Motogp Dos veces que acababa de estar experimentando una prueba posterior carreras Gran Premio San Marino 2025, pero su rendimiento aún se considera lejos de la palabra óptima.



Ducati Racer, Pecco Bagnaia

Leer también: Enea Bastianini Trials Sistema anti-Metarano en MotoGP Misano 2025



Pecco Bagnaia Dificultad natural en Misano

Pecco Bagnaia llegó a Misano con la esperanza de poder levantarse y volver a ser consistente en la carrera por el título mundial. Desafortunadamente, su apariencia fue decepcionante. En la carrera de sprint, Bagnaia solo puede terminar en 13ª posición.

Leer también: Pirelli reveló una impresión positiva después del debut de Sprint Simulation en MotoGP



Mientras estaba en la carrera principal, cayó cuando era séptimo. Como resultado, no pudo ganar puntos importantes para la clasificación.

Los malos resultados hicieron que Ducati estableció inmediatamente una sesión de prueba especial el lunes, el día después de la carrera. El objetivo es claro: descubrir la causa de la incomodidad de Bagnaia sobre Desmosedici GP25.

Prueba en Misano: solo el comienzo del proceso largo

En la sesión de prueba de día completo, Bagnaia probó varias configuraciones de motocicletas para recuperar la confianza en sí mismo. Él estimuló su moto al límite máximo para sentirse de primera mano lo que estaba mal con la configuración utilizada.

Sin embargo, según Gigi Dall’igna, los resultados de la prueba no pueden usarse como un punto de referencia final. Para él, un día no es suficiente para mejorar la situación compleja.

A pesar de que conduce una buena carrera, mirando el tiempo, simplemente no tiene sentimientos que reciba en la práctica libre y las sesiones de calificación.

«La prueba del lunes es importante para probar algunas soluciones alternativas, pero, por supuesto, seamos sinceros, algún día no es realmente suficiente para completar una situación tan complicada», dijo Dall’igna, citado por Viva de Chocar Jueves 18 de septiembre de 2025.

Aunque Bagnaia afirmó ser un poco mejor después de la prueba, la diferencia en el rendimiento entre la sesión de entrenamiento y la carrera principal todavía se sintió significativa. Esto es lo que hace que Ducati no pueda sentirse satisfecho.

Bagnaia consideró que no había encontrado la mejor «sensación» con la moto. Esto es muy diferente de su aparición dominante la temporada pasada, cuando pudo parecer consistente en casi todas las series.

Dall’igna enfatizó que Ducati y Bagnaia deben tener cuidado. Hizo hincapié en la importancia de analizar datos más profundos y no tener prisa por sacar conclusiones.

Los rivales se están fortaleciendo, la presión se está haciendo más grande

La temporada de MotoGP 2025 es cada vez más competitiva con la presencia de Marc Márquez, quien nuevamente mostró un rendimiento aterrador. Márquez ha embolsado varias victorias importantes, mientras que otros corredores de Ducati también parecen consistentes en la parte superior.

Esto agrega presión a Bagnaia. Como campeón defensor, las expectativas de él son muy altas. Sin embargo, el fracaso en Misano y varias series anteriores hizo que su posición en el título del título fuera más amenazada.

Para enfrentar el resto de la temporada, Ducati planea adoptar un enfoque integral. No solo del lado técnico, sino también de la estrategia racial y el apoyo psicológico para Bagnaia. Dall’igna cree que con una sólida cooperación de equipo, este problema puede superarse.

Las pruebas continuas, la recopilación de datos, la evaluación en profundidad en cada circuito será la clave para ayudar a Bagnaia a regresar a su mejor rendimiento.

La prueba en Misano dio un rayo de esperanza, pero Ducati era consciente de que el problema de Pecco Bagnaia no podía resolverse durante la noche. Se necesita tiempo, datos y trabajo duro colectivo para restaurar al campeón mundial al más alto nivel.

Con una competencia cada vez más feroz, especialmente de Márquez y otros corredores que están en el fuego, Ducati no debe ser descuidado. Misano fue solo el comienzo de un largo viaje para garantizar que Bagnaia pudiera volver a ser un retador serio en MotoGP 2025.