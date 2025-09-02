Gigantes HC Brian Daboll da una respuesta críptica sobre Andrew Thomas Lesion

«Vamos a tener un recorrido hoy. Todos estarán participando», es todo Gigantes de Nueva York El entrenador en jefe Brian Daboll tenía que decir sobre el estado de Star LT Andrew Thomas para la semana 1.

En su conferencia de prensa el lunes, Daboll respondió una pregunta sobre el estado de práctica de Thomas esta semana antes del enfrentamiento de la Semana 1 de los Gigantes contra los comandantes de Washington. Oficialmente, no se ha dicho sobre la disponibilidad de Thomas para el juego. Pero como dijo Daboll, tuvieron un recorrido el lunes y todos participaron.

Thomas sufrió una lesión en el pie contra los Bengals en octubre de la temporada pasada. Se sometió a una cirugía y ha estado rehabilitando desde entonces, aunque pasó su físico y regresó a practicar hace poco más de una semana.

Estado de lesiones de Andrew Thomas

Después de herir su pie contra Cincinnati el 13 de octubre, Thomas se sometió a una cirugía y se ha centrado mucho en la rehabilitación desde entonces. Fue activado fuera de la lista física de incapaz de realizar (PUP) el 24 de agosto, después de pasar su físico. Esto significaba que volvía a practicar, pero no significa que esté listo para la acción del juego.

Hay muchos pasos entre ser activado fuera de la lista de cachorros y comenzar un juego de la NFL. Estar despejado para un trabajo en el campo no significa que esté listo para ejercicios de contacto completo, y mucho menos un juego de fútbol real. Hay varios puntos de referencia que Thomas necesita despejar antes de que se una para el juego de los comandantes.

¿Qué tan cerca está de estar listo? Eso es difícil de decir. Daboll ciertamente no está regalando ninguna pista. Con la práctica de los Gigantes simplemente siendo un recorrido, no hay indicios de dónde está Thomas en su recuperación, ya que el equipo no publicó un informe de práctica el lunes.

Los recorridos son lo que suenan: los equipos «caminan por la práctica». No hay almohadillas encendidas, y nadie se está ejecutando a toda velocidad. En cambio, los entrenadores se toman el tiempo para instalar paquetes, repasan el plan de juego y trabajan en representantes mentales. A menudo, esto se hace literalmente «caminando», lo que puede enseñar reconocimiento de juego, ayudar a obtener jugadores en la misma página y practicar conjuntos y estilos específicos.

Debido a esto, los jugadores lesionados con frecuencia participan en recorridos sin restricciones. Por lo general, los equipos publicarán un informe de práctica con aproximaciones de cuáles serían los estados de los jugadores si hubiera sido una práctica completa. Sin embargo, como dije, los Gigantes no publicaron un informe de práctica el lunes.

Los gigantes de Nueva York necesitan a Andrew Thomas de regreso lo antes posible

Andrew Thomas es el mejor jugador en toda la lista de los Gigantes de Nueva York, y mucho menos su línea ofensiva. Sin él, las cosas se desmoronan rápidamente. Los Gigantes tienen cierta profundidad a lo largo del interior, con los titulares LG Jon Runyan, C John Michael Schmitz. Jr. y RG Greg Van Roten respaldados por Evan Neal, Marcus Mbow y Aaron Stinnie. Sin embargo, esa profundidad no existe en el tackle, ya que James Hudson III o MBOW tendrían que intervenir si Thomas se pierde los juegos.

Los Gigantes lo necesitan para la Semana 1, pero Daboll no estaba dispuesto a dar ningún detalle sobre su estado.