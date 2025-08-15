Gig está suministrando 22,184 toneladas de cemento para el Proyecto de carretera de peaje Semarang-Demak

Yakarta, Viva – PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SIG) apoya la construcción de carreteras tol Semarang-Demak Sección 1A y 1B. Esto se hizo suministrando hasta 22,184 toneladas de cemento hasta julio de 2025.

Secretario corporativo Sig Vita Mahreyni dijo que la carretera de peaje de Semarang-Demak es proyecto Multifunción y partes importantes en el desarrollo de la infraestructura nacional que reducirán la carga del tráfico en la línea Pantura en Java Central y se convertirán en una solución para superar las inundaciones de marea.

Semarang-Demak Toll Road Sección 1 es un proyecto estratégico nacional dirigido a completarse en 2027. Se espera que la carretera de peaje reduzca el tiempo de viaje de Semarang-Demak de 30 minutos (normal) hasta 60 minutos (cuando el atasco de tráfico), a solo 10 a 20 minutos.

De la longitud total de 10.64 kilómetros (km), a lo largo de 6.7 km de los cuales sirve como terraplén de mar para superar las inundaciones de marea que han estado llegando al Kaligawe, Genuk, Sayung, al estado industrial de Terbaco.

Anteriormente, SIG también contribuyó a la construcción de la carretera de peaje Semarang-Demak Sección 2 (Sayung-Demak) a lo largo de 16.31 km que se inauguró en 2023 al suministrar 156,905 toneladas de cemento.

VISTA VISTA, la carretera de peaje Semarang-Demak será la vena de la economía regional como la creciente movilidad suave de la distribución de la comunidad y logística, la apertura de acceso a los centros de producción y el turismo locales, y la resolución del problema de las inundaciones de marea.

La aparición del progreso de la construcción de carreteras de peaje Semarang-Demak.

«Este proyecto también se suma a la lista de infraestructura importante en Indonesia que se construyó utilizando productos de cemento SIG», dijo Vita a partir de su declaración, el viernes 15 de agosto de 2025.

Para apoyar el desarrollo de este proyecto estratégico, SIG suministra cemento Ultrapro que tiene el poder óptimo para apoyar la fuerza de la construcción a largo plazo.

Vita explicó que SIG tiene una variedad de tipos especiales de productos de cemento que tienen una resistencia óptima a la penetración de ácido sulfúrico y cloruro para apoyar el desarrollo de infraestructura en áreas costeras, incluidos los terraplenes gigantes de la pared del mar.

El producto alternativo de Sig Cement tiene ventajas en términos de lado técnico con facilidad de mano de obra, resistencias a la compresión temprana y finalizada que son mejores y duraderas.

Los SIG de cemento de tipo especial incluyen cemento resistente al agua de mar (DuPro+ SBC), cemento y sal resistente al ácido (DuPro+ LH), cemento para entornos extremos (DuPro+ HSR), cemento para la construcción costera (DuPro+ MSR) y cemento para el fundición de masa y la estabilización del suelo (Maxstretion Pro).

Los productos SIG se han aplicado a una serie de proyectos en Indonesia, incluido el Puente Suramadu, el Puente de Yotefa, Bali Mandara Toll Road, Sanur Pier, Bogowonto Flood Control, Natuna Cross-Border Post, Makassar Baru Port y Patimban Port.