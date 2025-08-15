GIC 2025 seguido de 12 países, PSSI espera nacer una nueva estrella del equipo nacional indonesio

VIVA – La fiesta de fútbol joven más grande del país, Garuda International Cup (GIC) 2025, está lista para celebrarse del 21 al 24 de agosto. Este año será más animado, no solo porque el número de participantes saltó a 12 países, sino también la presencia de nuevos lugares estándar internacionales.

Los países participantes del GIC 2025 son IndonesiaJapón, China, Corea del Sur, India, Pakistán, Filipinas, Malasia, Camboya, Singapur, Brunei Darussalam y Tailandia.

Este torneo ingresó a la quinta edición después de celebrada con éxito en 2015, 2022, 2023 y 2024. Este año, el partido se llevará a cabo en dos ubicaciones: Asiop Sentul Training Ground (ATG) y el estadio Asiop en el centro de Yakarta. Hay cuatro categorías que están disputadas, a saber, U-10, U-12, U-15 y U-17.

El momento GIC 2025 coincide con el 80 aniversario de la República de Indonesia. Este evento también es una gran oportunidad para que PSSI encuentre el mejor talento, especialmente para Equipo nacional U-17, que ha confirmado boletos para aparecer en la Copa Mundial Sub-17 2025 en Qatar, 3-27 de noviembre.

En una conferencia de prensa en el Swiss-Belcourt Hotel Bogor, el viernes de 1525, el director del proyecto GIC, Wahyu Budiarto, llamado GIC 2025 como uno de los mejores torneos jóvenes de Asia.

«El GIC de este año será muy diferente de la edición anterior. Además de la adición de participantes a nivel internacional a 12 países, también agregamos 1 categoría de edad, a saber, U-15. Una cosa más que debe subrayarse es GIC 2025 se lleva a cabo en 2 lugares diferentes», dijo Wahyu.

Explicó que los partidos U-10, U-12 y U-15 tendrán lugar en ATG Sentul, mientras que la categoría U-17 se llevará a cabo en el estadio Asiop del Estadio Internacional.

Según Wahyu, la calidad de GIC de este año ha mejorado con la presencia de equipos fuertes como Zhejiang FC (China), Mito Hollyhock (Japón), Hwaseong FC (Corea del Sur) y KV Sport (India).

«Desde Corea del Sur tenemos un Hwaseong FC que se refugia en K-League 2. Competirán en la categoría de edad U-15. Del mismo modo, Mito Hollyhock de Japón (J-League 2). No olviden el Zhejiang FC de China y KV Sport (India)», dijo.

Wahyu afirmó que este torneo perfeccionará la mentalidad de los jugadores jóvenes competidores que podrán fortalecer Equipo nacional indonesioGrupos de edad y personas mayores. «La esperanza es que el GIC pueda dar a luz a las semillas de los jugadores que se suscribirán al grupo de edad del equipo nacional de Indonesia a las personas mayores. Por cierto, entrenador posterior. Indra Sjafri (DIRTEK PSSI en funciones) y Simon Tahamata (jefe de la Guía del Talento del Equipo Nacional de Indonesia) monitorearán directamente el día de apertura «, explicó.

También reveló la historia del éxito de GIC dando a luz talentos del equipo nacional, como Ji da bin, Marselinus Ama Ola y Meshal Hamzah en la edición 2023. «No es imposible que GIC 2025 continúe esta tradición», agregó.

SportedEenting para todos

No solo una cuestión de competencia en el campo, GIC 2025 también ofrece entretenimiento completo. «Según el lema, Gic es divertida. Divertido para quién? Diversión para todos los participantes, espectadores y padres presentes. Aquí tenemos un patio de recreo llamado Sompo Arena, con juegos emocionantes e interesantes», dijo Wahyu.

Además, hay un bazar de alimentos y bebidas, competencia de baile para la escuela secundaria, a la música en vivo. «Apelamos a toda la comunidad de fútbol en toda Jabodetabek para atender a la Copa Internacional Garuda 2025 del 21 al 24 de agosto», agregó.

Apoyo al patrocinador

El Director de Transtama Logistics Express, Novema Andriyani, declaró que su orgullo estaba nuevamente apoyando a GIC.

«Transtama Group está muy feliz de poder volver a contratar en la sección del espectacular torneo de fútbol de escala internacional y tan grandioso como la Copa Internacional de Garuda. Esta es la quinta vez que el Grupo Transtama respalda esta actividad. Cada año, siempre nos sentimos entusiasmo extraordinario», dijo Vema, su familiar saludo.

Agregó: «Al igual que el grupo de transtama de lema, que nunca se detiene para servir, donde los servicios y mejoras siempre deben llevarse a cabo de manera continua, este año, la Copa Internacional de Garuda consistentemente muestra la calidad de los torneos de fútbol altos e interesantes. Esto se puede ver a partir del aumento de las categorías de edad y los países participantes, así como los lugares», continuó.

Mientras tanto, el director interino de PSSI Engineering, Indra Sjafri, agradeció el evento GIC. Según él, este torneo internacional es bueno para aumentar la experiencia de los jugadores jóvenes.

«¿Por qué (PSSI) agradecemos a Asiop para hacer eventos que solían ser el evento de que hubo un evento entre la Academia SSB en el país? Ahora hay varios eventos que incluyen ASIOP a través de la Copa Internacional de Garuda o GIC invitando a equipos del extranjero», dijo Indra Sjafri.

«Uno, nuestros hijos pueden experimentar cómo jugar con jugadores cuya calidad es mejor o tal vez la misma que un país diferente».

«Para que siempre hemos estado presentes en el extranjero, ahora la gerencia de Asiop intenta cómo se invierte el evento, ellos (equipos extranjeros) que vienen a nivel nacional. Esto no es solo ASIO, muchos otros eventos que también son las mismas actividades hacen esto. Por lo tanto, PSSI aprecia cosas así», explicó Indra Sjafri.

Con 12 países, cuatro categorías de edad, dos lugares magníficos y el pleno apoyo de los patrocinadores, GIC 2025 está listo para convertirse en el nacimiento de la futura estrella del equipo nacional indonesio