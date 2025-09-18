Gibran Sidak Mbg en Jayapura Papua durante el gabinete de reorganización de Prabowo

Jayapura, Viva – vicepresidente Gibrán Rakabuming Raka no estuvo presente en la inauguración del ministro y viceministro del gabinete rojo y blanco en el Palacio del Estado, Central Yakarta el miércoles 17 de septiembre de 2025. Se sabía que Gibran estaba en Jayapura, cuando estaba en Jayapura, cuando, cuando, cuando estaba en Jayapura, cuando, cuando, cuando estaba en Jayapura, cuando, cuando estaba en Jayapura. reorganización del gabinete hecho.

Esto fue confirmado por el Ministro del Estado Secretario (Mensesneg), Prasetyo Hadi, quien dijo que actualmente Gibran estaba fuera de la ciudad, por lo que no podía asistir a la ceremonia de inauguración del ministro y el viceministro.

«Está fuera de la ciudad», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Basado en el monitoreo Entre, Se sabe que el vicepresidente Gibran revisa la implementación del Programa de Nutrición Nutritiva (MBG) en Sentani 2 State Junior School (SMP), Jayapura Regency, Provincia Papuasia El miércoles.



El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka revisó las escuelas en Sentani Jayapura

El regente de Jayapura, Yunus Wonda, dijo que la visita del vicepresidente Gibran en SMP Negeri 2 Sentani, para garantizar que el Programa Nacional de Prioridad fuera bien en las escuelas, además de ver la calidad de la comida preparada.

«Este programa MBG tiene como objetivo aumentar la ingesta nutricional de los niños para que sean más saludables, inteligentes y listos para competir en el futuro. El vicepresidente quiere asegurarse de que la implementación funcione sin problemas», dijo Yunus Wonda

Jefe de SMP Negeri 2 Sentani Classians, quienes dijeron que la visita del vicepresidente Gibran dio un nuevo entusiasmo por las escuelas en la implementación del programa MBG.

«Los niños están muy felices, están muy felices porque este programa realmente les ayuda a convertirse en niños de calidad», dijo con entusiasmo.

Según Classina, la llegada del vicepresidente Gibran mostró la atención del gobierno central al mundo de la educación en Papua, especialmente para garantizar que el programa nacional pueda sentirse directamente por los estudiantes en las regiones.

Mientras que Gibran hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 fue monitoreado para hacer visita al trabajo A la base de aterrizaje de pescado Hamadi (PPI), Jayapura City, Papua.

Gibran revisó PPI Hamadi que cubría un área de dos hectáreas que funcionaban como una ubicación de carga y descarga, pero también como un centro de transacciones, procesamiento de productos de captura, a la distribución de pescado entre island.

«Papua tiene un potencial de productos marinos de alrededor de 1.3 millones de toneladas por año. De modo que con el apoyo del Centro PPI Hamadi puede convertirse en un centro de actividades pesqueras modernas que proporcionan valor agregado a los pescadores», dijo.

Anteriormente, el presidente indonesio, Prabowo, Subianto, inauguró a varios funcionarios, ambos ministros, ministros adjuntos a asesores especiales en el Palacio del Estado, Central Yakarta hoy.

Aquellos que fueron nombrados, entre otros, Djamari Chaniago como ministro de Coordinación de Asuntos Políticos y de Seguridad (Menko Polkam), Erick Thohir como Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora).

Luego, Muhammad Qodari como jefe de la oficina del personal presidencial, Ahmad Dofiri, como asesor especial del presidente en el campo de la reforma de Kamtibmas y Polri.

Luego, Angga Raka Prabowo como jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno, Afrianssyah Noor como viceministro de mano de obra, Rohmat Marzuki como viceministro de forestales, Farida Faricha como viceministro de cooperativas, Naniek S Dayang como jefe de BGN, Sonny Sanjaya como Director de BGNE, Sarah Sadiqp.