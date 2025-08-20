Gibran reveló el propósito y el contenido de la reunión con Dasco

Riau, o – Vicepresidente Gibran rakabuming raka declaró su reunión con el vicepresidente RPD Rhode Island Sufmi Dasco Ahmad Es normal construir sinergia gubernamental del ejecutivo y legislativo.

Leer también: La historia del presidente del KPK no quería el OTT del Regente del Este de Kolaka cuando el Rakernas Nasdem



El momento de la reunión con Dasco tuvo lugar en el almuerzo subido por Gibran a través de su cuenta personal de Instagram, @gibran_rakabuming, el sábado 9 de agosto de la semana pasada.

«Sí, creo que es normal. Soy el ayudante del presidente, como el vicepresidente del parlamento indonesio, esto es normal. Synergy entre Ejecutivo y legislativo «, dijo Gibran al dar información después de ver el festival de la pista al borde de Narosa, Batang Kuantan River, Kuantan Singingi Regency (Kuansing), Riau, el miércoles.

Leer también: El terremoto de Bekasi que se sintió hasta que Yakarta fue desencadenada por una cesárea que conduce un arco de espalda en Java Occidental





El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka asistió a la sesión anual del MPR/DPR RI

Gibran explicó que la reunión con Dasco, quien también fue el presidente diario del DPP del Partido Gerindra fue una reunión ordinaria que discutió la visión y la misión, así como el programa de prioridad del presidente Prabowo Subianto.

Leer también: La Cámara de Representantes será aprobada por MK Inosentius Samsul Jueces en la reunión plenaria



Como representante del sector ejecutivo y legislativo, Gibran dijo que la discusión con Dasco también quería garantizar que el programa de prioridad del presidente iba bien y tuviera un gran impacto en la comunidad.

«Ambos nos aseguramos de que los programas del presidente puedan funcionar bien y también proporcionar un buen» impacto «para los residentes», dijo Gibran.

Wapres Continuando con que después del momento se subió, también celebró una reunión varias veces con Dasco, para mostrar la cohesión legislativa y el ejecutivo del gobierno.

Gibran enfatizó que las reuniones con Dasco se habían celebrado varias veces, pero acababa de subir (publicar) en las redes sociales.

«A menudo me he reunido con el vicepresidente del DPR y sí, tal vez solo esta vez publicamos. Después de esa publicación, unos días después, también me volví a encontrar dos días, tres días después. Así que eso es común, por lo que el ejecutivo siempre debe ser compacto», dijo Gibran.

En cuanto a sus redes sociales, Gibran compartió un momento de unión durante el almuerzo con el vicepresidente del parlamento indonesio Sufmi Dasco Ahmad.

«Almuerzo con el vicepresidente del Parlamento Indonesio Sr. @Sufmi_Dasco», escribió el vicepresidente Gibran en la carga.

Gibran no explicó más el contenido de la conversación en la reunión. El vicepresidente solo reveló el menú del almuerzo que ambos comían.

«El menú de los fideos de albóndigas, el arroz desigual de Balado y las hojas de papaya salteadas», dijo.

En la foto cargada, Gibran fue visto sentado en una larga mesa de comedor con Dasco.

Ambos se sentaron uno frente al otro en una mesa cuidadosamente arreglada, completa con cubiertos, velas decorativas y rosas rojas como decoración. El ambiente de la reunión parecía relajado pero cálido. (Hormiga)