Gibran revela el propósito de la reorganización del gabinete para que el motor del gobierno sea más óptimo

Yakarta, Viva – Vicepresidente indonesio, Gibran rakabuming raka confirma el presidente Prabowo Subianto tiene una cuidadosa consideración al hacer remodelación ministro Gabinete rojo y blanco. Incluido en actuación Los ministros y sus ministros.

«Sí, con respecto a esta reorganización, estos son pasos que realmente han sido contados por el presidente. Y desde todas las partes, incluidos el rendimiento y otros», dijo Gibran a los periodistas en Batam el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Moch Irfan Yusuf (Centro) y Dahnil Anzar (izquierda) fueron nombrados ministro y viceministro de Hajj y Umrah Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Gibran agregó que reorganizar varios ministros se llevaron a cabo con el objetivo de optimizar el rendimiento gobierno. Por lo tanto, todos los servicios públicos pueden ser mejores en el futuro.

«Y esto se hace para hacer servicios públicos, la máquina del gobierno puede funcionar de manera más óptima», dijo Gibran.

Gibran luego rezó para que los ministros y los vicepresidentes que acababan de ser inaugurados por el presidente Prabowo pudieran llevar a cabo sus deberes tanto como sea posible.

«Por lo tanto, rezamos por lo mejor para los ministros, el ministro recientemente inaugurado para que puedan trabajar bien y una vez más mostrar su mejor desempeño para todos nosotros», concluyó.

Purbaya Yudhi Sadewa (derecha) fue nombrado Ministro de Finanzas

Se sabe que el presidente Prabowo instaló cuatro ministros y un viceministro en el Palacio Estatal, Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Son Purbaya Yudhi Sadewa como Ministro de Finanzas, Ferry Juliántono como Ministro de Cooperativas y PYME, Irfan Yusuf y Dahnil Azhar como Ministro y Viceministro de Hajj y Umrah, y Mukhtarudin como Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes de Indonesia (P2MI)/Jefe de BP2MI.