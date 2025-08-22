Gibran respeta la independencia de KPK, quien atrapó al viceministro Immanuel Ebenezer

Yakarta, Viva – Vicepresidente indonesio, Gibran rakabuming raka Respeta la independencia de la Comisión de Eradicación Corrupción (KPK) relacionado con la operación de arresto (OTT) llevada a cabo contra Viceministro Immanuel Ebenezer.

«Respetamos el proceso que se ha estado ejecutando. Respetamos la independencia del KPK», dijo Gibran a los periodistas de SD Negeri 1 Tangkura, POSO Pesisir Selatan District, POSO Regency, Central Sulawesi, viernes 22 de agosto de 2025.

Viceministro de Manpower, Immanuel Ebenezer Gerungan (Doc: Kemnaker)

Gibran afirmó que apoya plenamente al presidente Prabowo Subianto para erradicar la corrupción en Indonesia.

«Lo que está claro, yo, como asistente del presidente, apoyo plenamente el compromiso del presidente para erradicar la corrupción en este país», dijo Gibran.

La noticia de Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer fue revelada por el KPK que ocurrió el miércoles por la noche, 20 de agosto de 2025.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.

Viceministro de Manpower Immanuel Ebenezer (Centro)

En la operación, el KPK también obtuvo docenas de automóviles y varias unidades de motocicleta y algo de efectivo.

Noel fue arrestado por el KPK por supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).