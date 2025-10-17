Gibran recibió el título de ‘Kaicil Kastela’ del Sultanato de Ternate, este es su significado

ternateVIVA – Durante su visita de trabajo a la provincia de Maluku del Norte, el vicepresidente (Wapres) Gibran Rakabuming recibió el tradicional título honorífico «Kaicil Kastela» del Sultanato de Ternate. La premiación tuvo lugar solemnemente en una ceremonia tradicional en el Sultanato Kedaton de Ternate, aldea de Soa Sio, distrito norte de Ternate, el jueves 16 de octubre de 2025.

A su llegada a Kedaton, Gibran fue recibido con una tradicional procesión que comenzó con la Danza Soya-Soya, danza heroica que es símbolo de respeto hacia el gran invitado. La bienvenida continuó con el ritual Joko Kaha o ceremonia de «pisar la tierra», como muestra de la tradicional aceptación del Vicepresidente por parte de público Sultanato de Ternate.

Después de la procesión de bienvenida, el Vicepresidente se dirigió a la Sala Foris Lamo, donde se llevó a cabo la ceremonia principal de entrega del título, encabezada directamente por el Sultán de Ternate, Hidayat M. Sjah.

En un ambiente solemne, el sultán leyó el guión de la coronación del tradicional título honorífico y luego colocó al vicepresidente el Dastar Ngungare (una diadema típica de Ternate) y un broche honorífico como símbolo de la validez del título «Kaicil Kastela».

«Kaicil Kastela, si Dios quiere, después de que abandones la sala de alabanza, Allah Subhanahu wa Ta’ala exaltará tu estatus sobre la faz de la tierra. Amén, Rabbal ‘Alamiin», dijo el sultán al final de la lectura del guión de la coronación.

El sultán Hidayat M. Sjah explicó que Kaicil es el título nobiliario más alto de Ternate, mientras que Kastela se refiere a una figura que contribuyó a la construcción de una ciudad en la región baja de Ternate. Así, el título «Kaicil Kastela» se convierte en un símbolo de respeto hacia una figura que se considera que trajo progreso y bendiciones a la sociedad.

Vicepresidente de la República de Indonesia, Gibran Rakabuming Raka (centro) Foto : Oficina de la Secretaría del Vicepresidente

La tradicional ceremonia se cerró con una oración conjunta encabezada por el Imam del Sultanato de Ternate, Taher Ma’but, y luego finalizó con felicitaciones del Sultán de Ternate, del Bobato Mundial y del Más Allá Bobato, así como de los invitados que estuvieron presentes.

Este premio refleja el agradecimiento del pueblo indígena de Ternate por los esfuerzos del Vicepresidente para fortalecer la unidad nacional y su atención al desarrollo regional, incluidas las áreas archipelágicas del este de Indonesia.