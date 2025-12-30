Gibran quiere que los jóvenes participen en la construcción y desarrollo de IKN

Jacarta – Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka espera que los niñosadulto joven Los mejores del país pueden participar en la construcción y el desarrollo de la ciudad capital. Archipiélago.

Reportando desde EntreGibran espera que desarrollo IKN proporcionando también beneficios a la comunidad circundante y atrayendo el interés de la generación más joven para desempeñar un papel activo en el desarrollo de la nueva ciudad capital.

«Se espera que la construcción del IKN también proporcione beneficios para empoderar a la comunidad circundante y atraiga el interés de los mejores jóvenes de Indonesia para participar en la construcción y el desarrollo del IKN», dijo Gibran en un comunicado recibido el martes 30 de diciembre de 2025.

Gibran dijo que la revisión se llevó a cabo para garantizar que la continuación del desarrollo de IKN se realice de acuerdo con los objetivos, como se establece en el Reglamento Presidencial (Perpres) Número 79 de 2025 sobre Actualizaciones del Plan de Trabajo del Gobierno para 2025.

Gibran enfatizó que el gobierno actual tiene un fuerte compromiso de continuar el desarrollo de IKN de acuerdo con las direcciones políticas que se han establecido.

«De acuerdo con lo que el presidente Prabowo ha dicho en varias ocasiones, el gobierno bajo el liderazgo del presidente tiene un fuerte compromiso de continuar con el desarrollo de la capital de Indonesia», dijo.

El vicepresidente Gibran, junto con Selvi Gibran Rakabuming, partieron el martes hacia la capital del archipiélago (IKN), Kalimantan Oriental, para inspeccionar el desarrollo de infraestructura y las instalaciones públicas.

La visita de trabajo de dos días se llevó a cabo de acuerdo con la dirección del presidente Prabowo Subianto para que el desarrollo de IKN sea integrado, inclusivo y orientado hacia los servicios públicos, garantizando al mismo tiempo la preparación de la infraestructura gubernamental, las instalaciones sociales y las áreas que apoyan las actividades comunitarias.

Está previsto que Gibran inspeccione una serie de puntos estratégicos, incluida la Mezquita Estatal IKN, la Plaza Harmony, el proyecto de construcción de la Iglesia Basílica IKN, así como el área de construcción del Palacio del Vicepresidente de Indonesia.

El segundo día, miércoles 31 de diciembre de 2025, está previsto que Gibran continúe su inspección del Área de Educación de IKN, el Proyecto de Construcción del Edificio Legislativo/Judicial de IKN y el Mercado Sepaku (Pasar Rebo Sukaraja) en el Distrito de Sepaku, Penajam Paser Norte.

La revisión se llevó a cabo para garantizar que la actividad económica de la comunidad alrededor de IKN continúe creciendo y desarrollándose.