Gibran pidió que las organizaciones recopilen limosnas para la construcción de IKN

Yakarta, Viva – Una carga con el vicepresidente Gibran rakabuming raka Comercialmente compartido en Facebook Beru-Baru. El artículo se ve utilizando el logotipo de Gelora News y contiene títulos provocativos:

«El vicepresidente Gibran apeló a Ansor y Más desagradable Pidiendo Infaq, Shodaqoh en Gibran Red Light: usamos el dinero para continuar el capital Iknet«

Hasta el viernes 19 de septiembre de 2025, la carga había cosechado más de 561 como y 623 comentarios de los usuarios de Facebook.

Sin embargo, ¿es cierto que el vicepresidente Gibran realmente apeló a las organizaciones comunitarias para que recauden limosnas para la construcción de la ciudad capital del archipiélago (IKN)?

Viva verifica las afirmaciones que circulan en las redes sociales. El examen se llevó a cabo comparando artículos que circulan en Facebook con su fuente original en el sitio web oficial de los medios relacionados.

El resultado, aunque el artículo publicado en Facebook muestra una fecha e imagen similares, el título resulta ser diferente. La versión original de las noticias se titula con precisión:

«Sesión de demanda de diploma de Gibran en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta, KPU está listo para enfrentar».

En otras palabras, el título reclamado en Facebook ha sido modificado o diseñado para causar diferentes percepciones.

No hay evidencia de la apelación de Gibran

Además, Viva también encontró noticias oficiales que decían que el vicepresidente Gibran había apelado a organizaciones de masas como Ansor o Banser para recolectar Infaq o limosnas a una luz roja para apoyar la construcción de IKN.

Este hecho demuestra que la narrativa que circula es solo ingeniería, no información verdadera.

Conclusión

Facebook Subidas que escribió el reclamo «El vicepresidente Gibran apeló a las organizaciones para reunir limosnas para la construcción de IKN» fue incorrecto. El artículo ha sido manipulado el título para que esté engañando al lector.