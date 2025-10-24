Gibran calificó el establecimiento de la Dirección General de Internados Islámicos como un regalo especial de Prabowo

Cirebon, VIVA – Después de visitar el Pueblo de Pescadores en Citemu Village, el Vicepresidente (Wapres) Gibran Rakabuming asistió al Encuentro Nacional de Antiguos Alumnos del Buntet internado islámico para dar la bienvenida a tres siglos de la fundación del internado islámico más antiguo de Cirebon. Este evento se llevó a cabo en el internado islámico Putra Buntet Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MANU), Cirebon Regency, el jueves 23 de octubre de 2025.

En esta ocasión, Gibran trajo buenas noticias del presidente Prabowo Subianto sobre la aprobación de la formación de la Dirección General (Director General) Internado islámico en el Ministerio de Religión.

Esta política, según Gibran, es una forma real de presencia estatal para apoyar el desarrollo de internados islámicos en toda Indonesia.

«Esta es en realidad una buena noticia, así como un regalo especial del Presidente. Así que el Presidente ha dado su aprobación para el establecimiento de la Dirección General de Internados Islámicos en el Ministerio de Asuntos Religiosos», dijo Gibran en su declaración, el viernes 24 de octubre de 2025.

Gibran enfatizó que la formación de la Dirección General de Internados Islámicos no es sólo un paso administrativo, sino que es un compromiso gobierno fortalecer el papel de los internados islámicos en tres áreas principales: educación, da’wah y empoderamiento de la comunidad.

«La Dirección General de Internados Islámicos se creó como prueba de que el gobierno está presente, directamente presente en el apoyo al desarrollo de los internados islámicos en toda Indonesia, fortaleciendo al mismo tiempo la función de los internados islámicos en los campos de la educación, la da’wah y el empoderamiento de la comunidad», subrayó.

Por otra parte, también expresó su agradecimiento a los kiai, nyai y santri que han mantenido valores islámicos moderados y fortalecido el carácter nacional. Evaluó que durante siglos los internados islámicos han sido los pilares principales para la formación de una identidad nacional informada, moral y competitiva.

Como el internado islámico más antiguo de Cirebon, se considera que el internado islámico Buntet ha hecho una contribución importante a la construcción de fundaciones islámicas y nacionales. El Vicepresidente también expresó su agradecimiento a los cuidadores, exalumnos y estudiantes que continúan preservando las tradiciones científicas y el servicio al pueblo.

«300 años no es poco tiempo. Esta es una prueba del gran trabajo de Buntet en la construcción de los cimientos de la nación», afirmó.

Al cerrar sus comentarios, el Vicepresidente invitó a todas las partes interesadas, tanto a nivel central como regional, a fortalecer la sinergia para hacer realidad la visión y misión del Presidente Prabowo para que el programa de desarrollo nacional pueda funcionar de manera óptima en las regiones.

«Espero que en el futuro el gobierno central y los gobiernos regionales puedan tener más sinergias involucrando a los estudiantes santri, involucrando a Pondok, involucrando a los ex alumnos de Pondok», dijo el vicepresidente.