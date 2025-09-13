Giants Edge Abdul Carter hace una comparación audaz de Micah Parsons

Solo ha jugado un juego de temporada regular, pero Gigantes de Nueva York novato Abdul Carter ya está convencido de que algo ha cambiado en la NFL moderna, y compañero de abordaje Micah Parsons es la prueba.

Carter observó a Parsons dominó el Packers de Green Bay contra los Giants ‘NFC East rivaliza el Comandantes de Washington el jueves por la noche de fútbol en la semana 2. La actuación se fue Carter convencido «¡Los corredores son el nuevo QB, impactamos el juego y ganamos tanto! ¡Micah lo demostró anoche!»

Es una declaración audaz dado el estado de quarterback de larga data como la posición más importante del fútbol. Ninguna franquicia sabe más sobre cuán dañino puede ser el juego de QB mediocre que los Gigantes, pero también saben el valor de los prolíficos apresuradores de pases.

Los pelotones de hábiles mariscal de campo Hunters ayudaron a los Gigantes de 2007 y 2011 a ganar Super Bowls. El equipo de esta temporada está muy alejado de esas alturas elevadas, pero la lista cuenta con riquezas similares en Edge-Rusher después de que Carter se convirtió en el tercer jugador tomado en el draft de la NFL 2025.

Todavía no ha dirigido un juego como Parsons, pero Carter ya ha mostrado lo suficientemente prometedor para asegurar a los Gigantes que redactaron a un juego de juegos. Quizás uno que sea tan importante como cualquiera en su tabla de profundidad de mariscal de campo.

Giants que esperan el impacto similar a Micah Parsons de Abdul Carter

Solo ha pasado una semana, pero el reloj ya está funcionando para que Carter se haga cargo de un juego como lo hizo Parsons contra los comandantes. El cuatro veces Pro Bowler «generó 8 presiones en el equipo y 0.5 capturas en 37 puestos de pase (21.6%) en su segundo juego con los Packers. Seis de las presiones de Parsons llegaron en la segunda mitad», Según las estadísticas de Next Gen.

Este es el nivel de expectativa para Carter, y no es irracional exigir números similares. Especialmente cuando Parsons fue dominante durante su primer año en los profesionales, registrando 13 capturas y siendo nombrado Novato Defensivo del Año de la NFL como miembro del Dallas Cowboys.

Algunos creen que Carter también puede ser digna de premio como novatoPero primero debe demostrar que es tan perjudicial como su compañero de Penn State Stud Parsons. Este último es el punto de referencia para la carrera de CarterY el borde de los Gigantes debe recordar la interrupción es más que más que estadísticas.

Se trata igualmente de poner las ofensas en un enlace y forzar los ajustes sobre la mosca en la protección. Algo que los comandantes no pudieron ejecutar en Lambeau Field, Según Brian Baldinger de NFL Network.

Parsons cambia los juegos de juego para sus oponentes, y ese es el tipo de fuerza que los Gigantes necesitan que se convierta a Carter. Tendrá mucha ayuda, pero el jugador de 21 años debe mirar a su propio atletismo y alcanzar el potencial que mostró contra Washington en la Semana 1.

Abdul Carter puede cumplir con el potencial a nivel de Micah Parsons

Tiene las habilidades crudas para ser otro Parsons, pero el siguiente paso para Carter es terminar jugadas con más frecuencia que contra los comandantes. El profesional del primer año fue amenazante apresurando al pasador de todas partes, pero faltaban jugadas de salpicaduras.

Aún así, Lo más destacado del entrenador Gene Clemons Muestre cómo la amenaza que representa Carter ayudó a otros a llegar al mariscal de campo de los comandantes Jayden Daniels. Ambos compañeros de abordaje Brian Burns y Kayvon Thibodeaux Se benefició de que Carter se acercara a la esquina a toda prisa y divida los equipos dobles.

Así es como se supone que las cosas funcionan entre el cuadro de rushers de pases dotados de los Gigantes. Es por eso que Carter no debería ser cambió al nivel de apoyador para cubrir lesiones.

En cambio, el coordinador defensivo Shane Bowen debe hacer de Carter el foco de su pase de primera línea. Es cómo el preciado novato puede justificar su creencia en el valor de los ataques de borde en relación con los quarterbacks, y también cumplir con las comparaciones con Parsons.