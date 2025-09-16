Giants Ace favorecido para ganar un gran premio en la hazaña de franquicia rara

En un Mlb.coM Artículo publicado el martes 16 de septiembre de 2025 llamado «Predicción del Premio del Premio de Glove Gold 2025», los expertos en béisbol Jared Greenspan y Jason Foster predijeron Gigantes de San Francisco lanzador Logan Webb voluntad Gana el Premio de Glove de Oro de la Liga Nacional en su posición.

«Las seis carreras defensivas de Webb guardadas están empatadas en la mayoría entre los lanzadores de la Liga Nacional», escribieron Greenspan y Foster. «Tiene sentido, también, dadas algunas de sus estadísticas más tradicionales. Lidera a los lanzadores de la L por NL con 31 asistencias y ha cumplido tres jugadas dobles, la mayoría de las MLB lanzador.»

Este sería el primer guante de oro de la carrera estelar de 7 años de Webb. Greenspan y Foster también señalaron que Webb sería solo el segundo lanzador de los Gigantes en ganar un premio Gold Glove.

El primero fue Rick Reuschel en 1987, quien tenía 38 años cuando ganó el premio con San Francisco. Reuschel fue dos veces ganador de Gold Glove. Ganó su primer premio de campo en 1985 mientras estaba con los Piratas de Pittsburgh.

Webb también sería el cuarto lanzador diferente consecutivo en ganar el guante de oro de la Liga Nacional.

Webb también predijo que se unirá el compañero de batería Patrick Bailey

Greenspan y Foster en realidad predicen que los Gigantes no traerán a casa no uno, sino dos premios de guantes de oro.

El otro debería ser obvio, dado que por muchas métricas estadísticas, Giants Catcher Patrick Bailey es el mejor jugador defensivo en el béisbol.

«Bailey ha sido el mejor defensor en el béisbol por Fielding Run Value, en Plus-29, que también sería una de las mejores temporadas defensivas rastreado por Statcast (desde 2015) «, escribieron Greenspan y Foster.» Eso es porque es élite en casi todo. Es el mejor en el enmarcado (percentil 100) y cerca de la cima en el tiempo pop y atrapado robando por encima del promedio (percentil 97 en ambos), y también es sólido para bloquear (percentil 78). Bailey es el rey de Carreras de marco de receptorcon 24 en la temporada, 10 más que nadie «.

Bailey ganó su primer guante de oro en su carrera la temporada pasada, por lo que esta sería la segunda victoria consecutiva del premio Glove Glove para él.

Esta también es probablemente la mejor oportunidad que Bailey tiene para ganar un guante de oro en el futuro. El sistema automatizado de pelotas y huelgas podría llegar a la MLB tan pronto como 2026, lo que haría que el mejor rasgo de Bailey, su encuadre, básicamente irrelevante.

Esperemos que pueda continuar balanceando un murciélago caliente, especialmente en situaciones de embrague, para presentar un argumento fuerte para mantener su trabajo inicial en el futuro.

Las oportunidades de Cy Young de Webb reciben un éxito masivo

A pesar de ser uno de los mejores lanzadores en el béisbol durante las últimas cuatro temporadas, Logan Webb no tiene muchos elogios que mostrar, aparte de dos apariciones en la NL All-Star y ayudando a los Gigantes a un título Oeste de la Liga Nacional en 2021.

2025 parecía una de las mejores posibilidades de que Webb aún no había ganado el premio Cy Young de la Liga Nacional, otorgada anualmente al mejor lanzador de la Liga Nacional.

Está promediando 9.8 ponches por cada nueve entradas y lidera la Liga Nacional con 206 ponches. Esto es todo, por supuesto, al tiempo que hace todos los inicios para la tercera temporada consecutiva y liderando la Liga Nacional en entradas lanzadas.

Pero en su mayor comienzo de temporada, Webb falla. Y comenzó una diapositiva de los Gigantes que puede mantenerlos fuera de los playoffs.

Frente al rival Dodgers de Los Ángeles el sábado 13 de septiembre de 2025, y sentado empatado con el Mets de Nueva York Para el tercer y último comodín de la Liga Nacional, Webb tuvo su peor comienzo de temporada. En solo 4 entradas entregó 10 hits y 6 carreras ganadas, soplando una ventaja de 4-1 que la ofensiva de los Gigantes le dio. Los Gigantes perdieron el juego 13-7, perdieron su mejor tiro para recuperar un lugar en los playoffs en meses y han perdido dos juegos más desde entonces.

Para presentar su caso para la NL Cy Young ahora, Webb esencialmente necesita un inicio de redención de todos los tiempos contra los Dodgers el jueves 18 de septiembre de 2025. Necesita un juego completo, un rendimiento permitido de 1 carrera o mejor. Un juego sin hits haría el truco. Entonces necesita otro juego de todos los tiempos contra el Cardenales de San Luis. Y los Gigantes necesitan llegar a los playoffs.

No es imposible. En una temporada de momentos locos para los Gigantes, los fanáticos han aprendido a esperar lo inesperado.