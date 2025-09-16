‘Giant’ protagonizado por John Lithgow vendrá a Broadway en marzo

Después de su galardonada carrera en el West End de Londres «, Gigante«Protagonizando John Lithgowse dirige a Broadway.

El programa está protagonizado por Roald Dahl y sigue al autor como su próximo libro, «The Witches», está a punto de ser publicado. Al mismo tiempo, un artículo antisemita que ha escrito crea una reacción violenta. Ubicado en una sola tarde en la casa familiar de Dahl, la obra se centra en una confrontación explosiva que obliga al autor a elegir entre hacer una disculpa pública o arriesgar su reputación.

«Giant» se transferirá a Broadway, directamente de carreras con entradas agotadas en el West End y en el Royal Court Theatre. Las actuaciones comienzan el miércoles 11 de marzo de 2026 en un teatro Shubert para un compromiso estrictamente limitado de 16 semanas.

«Giant» es producido por Brian y Dayna Lee, Stephanie Kramer y Nicole Kramer, Josh Fiedler y Robyn Goodman, y Theroyal Court Theatre. El dos veces ganador de Tony, Nicholas Hytner, dirige el programa.

Lithgow ha ganado excelentes críticas por su actuación y ganó el Premio Lawrence Olivier al Mejor Actor. Hablando exclusivamente con Variedad, Lithgow discutió la puntualidad de la obra. Lithgow dice: «Es una obra desafiante que pone muchos pensamientos apasionados en el escenario. Y para mí, es el momento perfecto para ello. Creo que hay un hambre para ello». Señaló que la obra fue escrita mucho antes de los eventos del 7 de octubre de 2023. «Es una obra maravillosa impulsada por el personaje que expresa mucho, gran parte de lo que está sucediendo en dos lunas en un debate acalorado cara a cara que se expresa muy bien, excepto que un lado está contaminado por el antisemitismo».

En cuanto a su conocimiento del artículo y las creencias de Dahl antes de unirse al programa, dijo que «sabía un poco al respecto. Tengo un buen amigo que conocía muy bien a Roald Dahl, y había escuchado mucho sobre él. Sabía sobre esa dualidad en su naturaleza, un hombre que había sido inmensamente encantador e ingenioso, a quien genuinamente amaba entretener a los niños». Lithgow agregó: «Era un alma dañada, y llevaba muchos demonios, y se manifestaron en muchos impulsos muy oscuros».

La obra marca el regreso de Lithgow a Broadway desde 2019, y dijo que estaba encantado de volver a estar en el gran camino blanco después de todos estos años.

Brian y Dayna Lee dijeron: «‘Giant’ es un poderoso recordatorio de que el teatro en vivo provoca una conversación vital y una conexión más profunda. La aclamación crítica y de la audiencia de su carrera West End habla con la visión y

Resonancia de la escritura de Mark Rosenblatt, notable para una obra de debut, y para la impresionante actuación de John Lithgow. Nos sentimos honrados de llevar este trabajo oportuno a Broadway esta primavera «.

Rosenblatt dijo: «Mi obra de debut ‘Giant’ fue escrita en especificaciones en mi cocina sin garantía de que alguna vez se produciría en absoluto». Agregó: «Entonces, estrenarse en el poderoso Teatro de la Corte Royal de Londres antes de transferirse al West End fue realmente cambiante la vida. Y ahora, abrir en Broadway, dirigido nuevamente por John Lithgow, es realmente el material de los sueños, no puedo esperar para compartir la producción excepcional de ‘Giant’ y Nick Hytner con las audiencias de Nueva York».

Los boletos salen a la venta el próximo mes.

Hytner, quien dirigió «La locura de George III», dijo: «Es un gran privilegio estar en Broadway con esta excelente obra y volver a trabajar con John Lithgow, uno de los mejores actores del mundo de habla inglesa».

Mira el teaser a continuación.