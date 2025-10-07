Giannis toma una decisión personal importante en medio del informe de los Knicks

Fo meses ahora, Giannis Antetokounmpo futuro con el dólar de milwaukeeha estado en pregunta. comenzó con Shams Charania de ESPN informa El dos veces Jugador Más Valioso estaba abierto a explorar posibilidades en un nuevo equipo y estaba recientemente marcado por Charania escribiendo que un Antetokounmpo pasar a la Knicks de Nueva York Era una posibilidad esta temporada baja.

También recientemente surgió otra noticia que podría ser contando Antetokounmpo futuro, ya sea en Milwaukee, otro NBA ciudad o en otro lugar completamente. Según To Vima, un periódico griego, Antetokounmpo Según los informes, la familia se mudará a tiempo completo a Atenas.

«NORTELa superestrella de BA Giannis Antetokounmpo Según los informes, su familia, a saber, su esposa Mariah y sus cuatro hijos en edad preescolar, se ha mudado a Atenas de forma permanente.» escribió el personal de To Vima en un artículo en su sitio web. “Antetokounmpo Mi esposa y mis hijos ya se han mudado a un nuevo complejo de apartamentos de aspecto futurista y hecho a medida en Atenas»diplomático fila’ barrio, Paleo Psychiko.”

Según el informe, Antetokounmpo se quedará en Milwaukee, mientras que su esposa e hijos se mudarán a la estrella ciudad natal.

Giannis Antetokounmpo Familia en Grecia

Antetokounmpo pasó gran parte de su verano en Grecia. Cabe destacar que jugó en el Torneo EuroBasket 2025 cerca de su país de origen, llevando al equipo a una medalla de bronce. Antetokounmpo también estuvo en Atenas durante la dólares‘ día de prensa, mientras su viaje de regreso a Milwaukee se retrasó debido a una prueba de COVID positiva.

Antetokounmpo ya está de regreso en Estados Unidospreparándose para la próxima temporada de la NBA 2025-26, pero su llegada llega inmediatamente después de la noticia de su familia mover. Ellos están establecidos vivir en un complejo con Antetokounmpo hermanos y madre. Su esposa supuestamente pesó viviendo tanto en Milwaukee como en Atenas, resultando ganador el destino europeo.

Ade acuerdo con el ‘Gracia‘ columna de ‘a vima’, Después de meses de discusiones por parte de todo el clan Antetokounmpo, le preguntaron a Mariah si prefería Milwaukee, donde Giannis juega para el NBA dólareso Atenas, con el visto bueno para la capital griega,» agregó el artículo de To Vima.

El informe también dicho Antetokounmpo viajará de ida y vuelta de las dos ciudades este año según el dólares cronograma.

Futuro con los Bucks, los Knicks o en cualquier otro lugar

noticias de Antetokounmpo la reubicación familiar se produjo justo un día antes Charania último informe. Mientras es Es difícil precisar lo que significa el movimiento para su futuro como jugador, marca otra vez que el MVP de las Finales de 2021 ha fue noticia en los últimos meses.

Según Charania, que anteriormente había hizo múltiples informes en Antetokounmpo incertidumbre en Milwaukee, un trato estaba cerca hecho durante la temporada baja. Mientras es Es difícil imaginar a la estrella con algún uniforme además del Buck.s’, Charania escribió que estaba interesado en mudarse a la Knicks de Nueva York.

Svarios equipos fueron discutidos internamente, pero uno surgió como el único lugar donde Antetokounmpo quería jugar fuera de Milwaukee: el Knicks de Nueva YorkMúltiples fuentes con conocimiento directo de la situación le dijeron a ESPN,» Charania escribió.

tél dólares recogió el Knicks llamaron a Antetokounmpo, y las partes entablaron conversaciones durante un período de tiempo en agosto, dijeron fuentes de la liga, pero los equipos nunca lograron llegar a un acuerdo..

Nueva York habría necesitado enviar uno de los más grande paquetes comerciales en la historia de la NBA para conseguir a Antetokounmpo y, como se ve, un trato no fue hecho. Eso no descartar un intercambio en el futuro, pero uno probablemente no ven hasta que Milwaukee decida es el tiempo o la estrella pregunta a ser movido sí mismo.

como potencial agente libre restringido en 2027mucho tiene sido hecho de Antetokounmpo futuro, pero los Knicks ahora se destacan como su lugar de aterrizaje preferido. Es difícil a descifrar como su familia mover juega un papelpero por el momento, el Los Bucks están haciendo todo lo que pueden. para mantenerlo en la ciudad.