Giannis Antetokounmpo dice que quiere jugar para el equipo ganador

La próxima temporada para el Milwaukee Bucks será el desafío más difícil para Giannis antetokounmpo En muchos años. Jugando Jrisis Medleton, Jrue Holiday, Brook López y Damian Lillard Lo ayudó a disfrutar de un fuerte éxito de la temporada regular casi todos los años en la memoria reciente. Esta temporada será más difícil, lo que hace que el futuro de Antetokounmpo sea un punto de conversación relevante.

Antetokounmpo confirmó un Informe de ESPN Insider Shams Charania Sobre su objetivo sigue siendo ganar un título. «Lo mismo que he estado diciendo toda mi carrera, quiero estar en un equipo que me permita y me da la oportunidad de ganar un campeonato», dijo Antetokounmpo, a pesar de estar fuera el primer día del campamento de entrenamiento después. Presentación positiva para Covid-19.

Los fanáticos de los Bucks pueden sentir algo de miedo por la cita, ya que Milwaukee perdió a Lillard y López a favor de agregar Myles Turner Como el único reemplazo importante. Antetokounmpo tendrá que entregar una de sus mejores temporadas solo para ingresar a los seis mejores lugares de playoffs, una hazaña que solía estar casi garantizada en los últimos años.

Giannis sintió lo mismo el año pasado

El futuro impredecible de los Bucks es una razón importante por la cual las citas de Antetokounmpo están atrayendo más atención que en temporadas anteriores. Sin embargo, también expresó que cree que ha entrado cada temporada con la misma mentalidad:

«Creo que es un mal servicio para el baloncesto, solo para el juego, para no querer competir en un alto nivel, para querer que tu temporada termine en abril. No es la primera vez. Tuve los mismos pensamientos el año pasado. Tuve los mismos pensamientos hace dos años. Tuve los mismos pensamientos hace cinco años. Nunca voy a cambiar. Quiero estar entre los mejores. Quiero competir con los mejores y que quiero ganar otro campeonato».

Los fanáticos están poniendo más énfasis en los resultados de esta temporada y cómo afectarán el compromiso de Antetokounmpo en el futuro sin otro compañero de equipo de las estrellas. Está haciendo todo lo posible para tratarlo como de costumbre, pero su búsqueda de ganar se suma a la historia.

¿Puede Giannis llevar a este equipo de Bucks?

Las variables negativas hicieron que el reciente proyecto de Milwaukee de combinar a Giannis y Lillard fallara. Las lesiones en ambas superestrellas, el declive de Khris Middleton, la edad de Brook López y la falta de activos de los proyectos para limitar los intercambios han puesto a los dólares en una posición difícil para continuar luchando por un título.

Milwaukee renunció a la lesionada Lillard Para liberar espacio para firmar a Turner como un centro de agente libre. Los pagos excesivos fueron criticados por muchos en toda la liga, pero los Bucks están actuando por desesperación por mantener a Antetokounmpo en la lista. Turner debe tener la mejor temporada de su carrera y avanzar como una opción No. 2 para que el equipo tenga una oportunidad de éxito.

Las citas de Giannis continúan enfatizando su deseo de ganar campeonatos y competir al más alto nivel cada primavera. Las recientes eliminaciones de la primera ronda de los Bucks se suman a la presión de esta temporada. Antetokounmpo debe jugar baloncesto casi perfecto para que Milwaukee sea un equipo de playoffs que incluso puede ganar una sola serie de primera ronda, pero la pregunta es si esto es suficiente para mantenerlo feliz más allá de la temporada.