Manchester, Viva – El futuro Gianluigi Donnarumma con Paris Saint-Germain (PSG) cada vez más incierto. Según informes exclusivos de Football Italia, PSG y Manchester City ha comenzado las conversaciones directas sobre la posibilidad de transferencia del portero del equipo nacional italiano.

PSG instala precios altos

PSG inicialmente puso un precio de € 45-50 millones para Donnarumma. Sin embargo, el Manchester City no está dispuesto a pagar por completo. Las negociaciones se ejecutan para que el valor de transferencia pueda bajar a la mitad del precio inicial.

El contrato de Donnarumma en PSG solo se quedó hasta junio de 2026, por lo que el club francés corría el riesgo de perder al portero de forma gratuita si no lo lanzó de inmediato esta temporada.

Esperando confirmación Ederson



Portero del Manchester City, Ederson Moraes

City se movió rápidamente porque el futuro de su portero principal, Ederson, estaba siendo sacudido por el tema del movimiento. Se dice que el portero brasileño ingresa por Radar Galatasaray. Si Ederson realmente se va, se proyecta que Donnarumma sea un sucesor en el estadio Etihad.

No hay contacto con Guardiola

Aunque las negociaciones del club han estado en funcionamiento, el agente de Donnarumma, Enzo Raiola, enfatizó que no había comunicación directa con el administrador de la ciudad, Pep Guardiola. Pero reconoció que la Premier League podría ser un objetivo interesante para sus clientes.

La situación de Donnarumma en PSG es de hecho menos propicio. Fue abandonado del equipo principal después de que el club trajo a Lucas Chevalier de Lille. El portero también estaba ausente en la Super Copa de la UEFA, lo que fortaleció aún más la especulación de su movimiento.

Si Ederson se va, las posibilidades de Donnarumma de unirse a Manchester City son aún mayores. Las negociaciones ahora dependen del acuerdo de precios entre el PSG y los ciudadanos.