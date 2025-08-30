Gianfranco Rosi en su película de conjunto de Nápoles ‘debajo de las nubes’

Gianfranco Rosiquien obtuvo el Lion Golden Golden Lion 2013 con «Sacro Gra», está de vuelta en el Lido con «Debajo de las nubes. » Es una exploración personal apasionada de Nápoles y sus suburbios que se encuentran debajo del volcán Mount Vesubius.

Disparado en blanco y negro, «debajo de las nubes» se cruzan entre diferentes personajes y situaciones. Estos incluyen un maestro que dirige una escuela después de la escuela improvisada, un operador de la centralita del departamento de bomberos que calma los temores de los lugareños a medida que el suelo se sacude debido a los continuos «enjambres sísmicos», un funcionario de la policía que intenta localizar a los antiguos ladrones de tumbas y marineros en un barco que descarga grano ucraniano como el puerto de Odessa.

«En todos los personajes que elegí, hay un espíritu de resistencia civil», dice Rosi, quien pasó tres años deambulando por la tierra con su cámara. Por esto agradece a su productora Donatella Palermo, ya que «ningún otro productor me daría los medios para quedarme durante tres años en un solo lugar, dándome plena confianza».

A continuación, Rosi habla con Variedad Sobre las elecciones que hizo para «debajo de las nubes», a partir del título de la película, que toma su señal de la cita de Jean Cocteau: «Vesubio hace todas las nubes del mundo».

¿Qué te llevó a Nápoles y cuál fue tu enfoque para representar esta área?

Había estado en Nápoles como turista, y desde la primera vez que siempre sentí que había un paso de tiempo particular allí. Esto me dio una gran oportunidad para experimentar con un nuevo enfoque. Siempre tuve la impresión de que Nápoles es este gran espacio fuera de la pantalla, suspendido entre lo que es y lo que podría ser. Este fue un gran desafío para mí, además del hecho de que sentí que estaba en esta gran máquina del tiempo. La circunvecha, una red de líneas de tren que se agotan en Nápoles alrededor del Monte Vesubio, es como una gran toma de seguimiento que pasa por el espacio y la historia y crea esta idea de tiempo suspendido.

La película comienza con Archival Footag, del «Journey to Italy» de Roberto Rossellini, proyectado en una vieja sala de cine deteriorada. Háblame de esa elección.

Encontré esta sala de cine abandonada y pedí permiso para entrar. Y luego lo filmé y me di cuenta de que todas mis imágenes de archivo tenían que ser proyectadas allí. Me pareció un sitio arqueológico: el tema de la arqueología en la película es bastante recurrente en mi película. Se hizo eco de historias que están enterradas, el pelado de las paredes, los asientos rotos, la pantalla destruida. Y luego tomé algunas decisiones en términos de qué pantalla. Por supuesto, proyecté a Rossellini porque él es mi director favorito. Incluso antes de ir a Nápoles, había pensado en la parte de «Journey to Italy» cuando van a Pompei.

¿Cómo elegiste a los protagonistas de la película?

Aquí es donde entra en juego el tiempo. Cuando llegué a Nápoles, no tenía idea de quién sería la gente de la película. Decidí desde el principio hacer una película en «The Other Side» de Nápoles, en el valle de Sarno, donde están todos los sitios arqueológicos. La primera persona que conocí, cuando tuve mi cámara conmigo, fue el fiscal. Fui a Pompei para filmar allí y él estaba haciendo una conferencia sobre ladrones de tumbas. Realmente me gustó, así que me presenté y le dije que me gustaría filmarlo. Es un tipo muy ocupado, siempre moviéndose con los guardias. Entonces él fue la primera persona que conocí y la última persona que filmé. Pero en todos los personajes que elegí, existe este espíritu de resistencia civil. Esta es la civilización. Como solía decir Margaret Mead, la civilización comienza cuando cada uno de nosotros hace algo por otra persona.

Tengo la impresión de que, en comparación con sus otras películas, este es un trabajo más personal, íntimo,, una especie de flujo de conciencia. ¿Ese es el caso?

Sí, eso probablemente sea cierto, pero lo importante es que la audiencia encontrará el mismo elemento de libertad para mirar la película. Mis otras películas tenían más punto de partida y un punto de llegada. Y siempre había una cosa política o un drama social en el contexto. Siempre había algo que tenías que seguir. Aquí no tenía ese elemento. Creo que cada espectador se conectará con esta película dependiendo de su propia cultura y su propia curiosidad. Está abierto a muchas interpretaciones diferentes.

Háblame sobre el proceso de edición.

A diferencia de mis películas anteriores, comenzamos a trabajar en la edición desde el comienzo de la sesión. Fue un proceso constante de reescritura, porque para mí eso es lo que es la edición. El hecho de que editamos desde el principio le dio a la película una estructura muy precisa.

¿Por qué disparaste en blanco y negro?

Esa fue una elección fundamental. Cuando encontré la cita de Jean Cocteau de que «Vesubio hace todas las nubes del mundo», pensé que era una imagen extraordinaria. Siempre filma con nubes porque me protegen de los tonos, del contraste. Esto me llevó al título y al aspecto de la película. Debajo de las nubes, no hay sombras. Tuve que aprender a percibir el mundo que me rodea, a través de los tonos de blanco y negro. No es una elección estética, es una elección narrativa.

Háblame sobre tu colaboración con Daniel Blumberg (ganador del Oscar 2025 para el mejor puntaje original para «The Brutalist», especialmente en la escena final.

Su trabajo está en ocho o nueve escenas en la película. Conozco a Daniel durante 14 años y siempre me ha encantado la forma en que experimenta con la música. Al principio, solo quería poner música al final. Probé todo tipo de cosas que no funcionaron. Así que fui a Londres y pasé 10 días con él. Al principio tratamos de aislar la escena final, pero cuanto más hablamos, sentí que podía trabajar en diferentes partes de la película. Le dije: «Quiero que este sea un paisaje sonoro, no un puntaje». Trabaja con este increíble saxo, pero quería un sonido donde el instrumento se volvió irreconocible. Entonces, cuando estábamos en su departamento, dijo: «Veamos cómo suena bajo el agua». Fuimos a su bañera y pusimos micrófonos bajo el agua en su bañera. Entonces este saxo se convirtió en este increíble sonido transformado. A partir de eso, comenzamos a poner este paisaje sonoro en diferentes escenas.

Hablando de la increíble escena final submarina, que involucra artefactos de peces y romanos, ¿dónde y cómo disparaste eso?

Lo filmamos en Baia, en el Golfo de Nápoles [known as the “underwater Pompei”]. Filmamos con un equipo, ya que no puedo ir bajo el agua. Fue muy difícil. El tiro bajo el agua suele ser de mano, pero no quería eso. Entonces dije: «Vamos a poner la cámara allí en un solo lugar y ver qué sucede. Solo una toma constante». Es una sola toma. Ese fue un gran desafío, porque no sucedía nada dentro de este cuadro. Entonces alguien movió la arena debajo, y lo que se descubrió, con la arena en movimiento, ¡fue increíble!

Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.