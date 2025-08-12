Ghea indrawari filtros secretos todavía fragantes todo el día, aparentemente tienes que elegir este tipo de perfume

Yakarta, Viva – Ghea Indrawari Parece impresionante en el lanzamiento de la colección Extrait de Parfo El último de Eversense con el tema «Las cuatro capas del cuerpo humano» que se celebró en Skydance Pik, Yakarta.

En el caso, el cantante de agradecimiento por sobrevivir a esto no solo entretuvo a los invitados, sino que también filtró secretos para que pudieran permanecer fragantes durante todo el día. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Honestamente, me gustan todas las fragancias de perfume cuyas fragancias son deliciosas y duraderas hasta 12 horas, generalmente eligen Extrait de Perfume», dijo Ghea en su declaración, citado el martes 12 de agosto de 2025.

«Pero hoy uso la variante de ecos feliz hoy, la fragancia de las flores, la fruta y el dulce dulce. La uso desde esta tarde hasta ahora todavía es fragante», continuó.

Como cantante y figura pública, Ghea admitió que la apariencia y el aroma del cuerpo se convirtieron en una parte importante de la autoconfianza en el escenario o al conocer a los fanáticos. Según él, la fragancia correcta puede dejar una impresión positiva y ser una característica personal que la gente recuerda.

Ghea también agregó que su estricta actividad en el mundo del entretenimiento la hizo tener que elegir un perfume que no solo fuera fragante, sino también duradero.

«A veces, de día a noche tengo que actuar, conocer a los fanáticos, a sesiones de fotos. Por lo tanto, el perfume no es solo un complemento, sino que necesita», dijo.

Los ecos felices utilizados por GHEA, es una de las cuatro variantes de perfume lanzadas por Eversense, con Golden Luxe (Skin), Royal Allure (Flesh) y Celestial Shell (Bone). Los cuatro están diseñados con un concepto único inspirado en la capa del cuerpo humano, la colaboración entre Chloe Herliv Chen, un estudiante de 16 años que diseñó la narrativa creativa de cada aroma, y el experto en expertos de Karina Mandala.

Además de llevar la fragancia de la historia recubierta, Eversense también presenta una misión social a través de la campaña «One Bottle, One Impact», donde el 8 por ciento de los resultados de las ventas de perfumes se distribuirán a Saab Share para construir escuelas en las Islas Nias.