Gestionar el juego de juegos de gallos que es la ubicación de la muerte de 3 policías, Peltu Lubis fue sentenciado a 3.5 años de prisión

Palembang, Viva -Palembang Palembang I-04 Los jueces del tribunal militar condenaron tres años y seis meses de prisión, así como el despido del servicio militar al acusado Peltu Yun Heri Lubis porque fue probado como gerente Juego de peleas cual es la ubicación tiroteo tres Policía En la forma en que Kanan Regency, Lampung.

El veredicto fue leído por el presidente del panel de jueces, el mayor Chk Kowad Endah Wulandari durante el juicio en el Tribunal de Palembang I-04 el lunes.

Área de letra S, sede de juegos de gallos de pollo en el registro 44, Way Kanan

Cuando el juez principal lee el veredicto, la atmósfera de la sala del tribunal quedó en silencio cuando el veredicto se leyó frente a las familias y al personal de las víctimas TNI.

Con este veredicto, Peltu Lubis tiene siete días para declarar la actitud de recibir o apelar.

Después de que se completó el juicio, el Tribunal Militar de Palembang I-04 continuó el juicio de leer el veredicto del acusado Kopda Bazarsah.

Anteriormente, el caso de tiro en la arena de juegos de gallos se revelaba en el momento de la redada de juegos del juego el lunes 17 de marzo de 2025. En la redada de juegos de azar en Karang Manik Village, Way Kanan Regency, Lampung, tres miembros de la Policía Nacional fueron asesinados a tiros por Kopda Bazarsah.

Los tres oficiales de policía que fueron asesinados fueron la comisionada de policía adjunta Anumerta Lusiyanto (jefe de la policía estatal del interior), el inspector de policía adjunto Two Anumerta Petrus Apriyanto (Estación de Policía Estatal de Binkara) y la policía de brigada dos Anumerta M Ghalib Surya Ganta (Bintara Sat Rescrim Way Kanan).

El tiroteo fue realizado por soldados sin escrúpulos Tni Kopka Bazarsah, mientras que Peltu Yun Heri Lubis también estuvo involucrado en el crimen de juego. (Hormiga)