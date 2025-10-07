Gestionando bien BUMDes, Sariyoso Village alcanza con éxito el programa UHC JKN

VIVA – La aldea de Sariyoso, distrito de Wonosobo, debería estar orgullosa de haber logrado registrar el logro de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) que asciende al 99,87 por ciento. De la población total de 2.251 personas compuesta por 693 Tarjetas Familiares (KK), casi todas las comunidades rurales han estado protegidas por el programa del Seguro Nacional de Salud (jkn). Este éxito no es sólo una serie de logros, sino que también refleja la fuerza de la cultura de cooperación mutua de la comunidad en la realización del seguro médico. Una de las principales claves es la gestión de las empresas de propiedad rural (bumdes), donde algunos resultados comerciales se asignan para ayudar a pagar las contribuciones de JKN para que se pueda ayudar a la comunidad sin sentirse agobiada.

Cabeza BPJS Salud Sucursal de Magelang, Maya Susanti también elogió los pasos innovadores de Sariyoso Village. Según él, el logro de la CSU del 99,87 por ciento no sólo muestra la conciencia pública, sino también el éxito de la aldea en la gestión del potencial económico local para el interés común.

«Saludo los pasos de Sariyoso Village que utilizan BUMDes para apoyar las contribuciones de JKN. Este es un ejemplo real de cómo la cooperación mutua se puede realizar de una forma más moderna y sostenible. La CSU se puede lograr no sólo gracias a la conciencia individual, sino gracias a la conciencia mutua», dijo Maya.

Añadió que el plan a través de BUMDes se convirtió en una de las innovaciones que podría replicarse en otras aldeas. Según él, lo que hizo Sariyoso demostró que la aldea no sólo desempeña un papel en aspectos del desarrollo físico o económico, sino que también puede ser una fuerza impulsora para garantizar que sus ciudadanos estén protegidos por la salud. De esta manera, BUMDes se transforma de una simple unidad de negocio a un instrumento social que brinda beneficios más amplios.

«BUMDes ha sido sinónimo de actividades económicas de las aldeas. Pero Sariyoso ha logrado demostrar que los resultados de las empresas de las aldeas también pueden dirigirse a los intereses de la salud pública. Con este modelo, JKN es verdaderamente un programa nacido de, por y para la comunidad», explicó.

Maya también enfatizó que si bien la prevención de enfermedades sigue siendo importante, la protección a través de JKN es una garantía que debe mantenerse para su sostenibilidad. Según él, es necesario orientar a la comunidad para que implemente continuamente un estilo de vida saludable, pero esto por sí solo no es suficiente. El programa JKN brinda certeza de costos y servicios de salud para que los residentes no se sientan agobiados fácilmente cuando están enfermos.