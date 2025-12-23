Gestión del PSN desde la aceleración hasta la gobernanza sostenible

(Artículo de opinión escrito por: Muchamad Nadzirummubin – Instituto de Investigación y Servicio Comunitario, Universidad Indonesia Nahdlatul Ulama (LPPM Unusia))

VIVA – A nivel nacional, PSN Es el principal instrumento del gobierno para acelerar el desarrollo y aumentar la competitividad. economía. Hasta 2024, se registrarán 233 PSN con un valor de inversión acumulado de alrededor de 6.200 billones de IDR en varios sectores. Sin embargo, una escala tan grande también conlleva importantes riesgos sociales y ecológicos. Por lo tanto, el éxito de PSN no se mide simplemente por la velocidad del desarrollo físico, sino más bien por la calidad de la gobernanza que puede gestionar los riesgos de manera sostenible.

El impacto del PSN no sólo se refleja en las cifras de inversión y el progreso de la infraestructura, sino también en cambios en la estructura social, la presión sobre la planificación espacial y la calidad del medio ambiente. En otras palabras, la PSN es una política que funciona en todos los sectores y en todas las escalas, por lo que exige capacidades de gobernanza igualmente complejas. Este desafío es claramente visible cuando la PSN se implementa en diversos contextos regionales.

Batang, Merauke y Konawe muestran tres personajes diferentes de PSN. Áreas industriales manufactureras, proyectos basados ​​en tierras y recursos naturales, así como áreas industriales que estén en contacto directo con áreas forestales. Estas diferencias de contexto muestran que el principal problema con la PSN no radica en los objetivos de desarrollo en sí, sino en la forma en que se implementa y controla la política a nivel de implementación.

En Batang, el desarrollo Zonas Económicas Especiales (KEK) Batang Industrópolis se encuentra en una antigua tierra de plantación estatal que cubre un área de alrededor de 4.300 hectáreas de las cuales 93,67 hectáreas solo se han utilizado. Esta área está diseñada como un nuevo centro de industrialización en el norte de Java Central y se prevé que absorberá a decenas de miles de trabajadores a medida que ingresen industrias manufactureras a gran escala. El desarrollo acelerado de esta región muestra la eficacia de la política estatal para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico regional.

Sin embargo, esta aceleración también pone a prueba la preparación de la gobernanza a nivel local. El desarrollo físico y los flujos de inversión avanzan más rápido que la capacidad de las instituciones regionales para gestionar los impactos ambientales, el empleo y el cambio social. Este desequilibrio tiene el potencial de reducir la adaptabilidad de las políticas si no se anticipa desde la etapa de planificación.

Cuando la aceleración pone a prueba la capacidad local

En el aspecto medioambiental, se puede observar una capacidad limitada en el sistema de seguimiento en la zona de Batang Industrópolis KEK. El monitoreo de la calidad del agua solo se ha llevado a cabo en un punto del río Pesanggrahan, mientras que el monitoreo de la calidad del aire ambiente y el inventario de emisiones de carbono no se han llevado a cabo de manera rutinaria debido a limitaciones presupuestarias y de infraestructura. Como resultado, la gestión ambiental tiende a ser reactiva y no basada en la prevención temprana.

En el sector laboral, el gobierno regional se ha fijado el objetivo de absorber alrededor del 70 por ciento de la mano de obra local. Sin embargo, sin una planificación de la formación que esté alineada con las necesidades de la industria desde el principio, se producen desajustes de habilidades. Algunas de las necesidades de mano de obra finalmente fueron satisfechas desde fuera de la región. Esta situación muestra que la planificación de la fuerza laboral no se basa simplemente en objetivos administrativos, sino que debe basarse en datos del mercado laboral y necesidades industriales proyectadas.

En Merauke también se presentan desafíos de gobernanza más complejos, especialmente en las PSN basadas en tierras y recursos naturales. Los proyectos en esta zona cubren un área de concesión de alrededor de 316.463 hectáreas que se superponen con los territorios tradicionales Yei y Malind, y tienen un impacto directo en más de 40.000 comunidades indígenas en 40 aldeas. Hasta agosto de 2024, se registró que el desmonte de tierras por parte de una de las empresas implementadoras del PSN causó la pérdida de más de 800 hectáreas de bosque natural, según monitoreo de campo y análisis de imágenes satelitales.

Este problema está estrechamente relacionado con la no implementación del principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), es decir, el consentimiento que se otorga libremente, antes de que se tome una decisión, y basado en información completa. Cuando se ignora este principio, la legitimidad social del desarrollo se debilita, aumenta el potencial de conflicto y la sostenibilidad del proyecto se vuelve frágil.

Organizar la gobernanza para la sostenibilidad

En Konawe, el desarrollo de áreas industriales nacionales como el Parque Industrial Konawe de Indonesia muestra un patrón similar. La centralización de la autoridad acelera la concesión de licencias y los cambios en la función de las áreas forestales, pero al mismo tiempo limita el acceso de los gobiernos locales a los documentos AMDAL completos. Las consultas públicas formalistas y el acceso mínimo a los datos debilitan la función de la AMDAL como instrumento de prevención de riesgos, de modo que actúa más como un requisito administrativo.

Estos diversos ejemplos muestran que la PSN requiere una gobernanza más integradora. La centralización estratégica aún es necesaria para mantener el desarrollo acelerado, pero debe equilibrarse con el fortalecimiento del papel de las regiones en el monitoreo ambiental, la gestión laboral y el manejo de los conflictos sociales para que las políticas nacionales sigan respondiendo a las condiciones locales.

En el futuro, el principal desafío del PSN ya no será la velocidad del desarrollo físico, sino mejorar la calidad de la gobernanza. El fortalecimiento de la Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA), la apertura de los datos laborales y ambientales y los mecanismos de participación significativos son las claves para que las políticas puedan continuar siendo evaluadas y refinadas. Con un enfoque más preciso y basado en evidencia, el PSN tiene la oportunidad de convertirse en un modelo de desarrollo nacional que no sólo sea rápido, sino también justo, inclusivo y sostenible.

