Gestión Asegúrese de que el servicio BCA M-Banking se esté ejecutando normalmente

Yakarta, Viva -Consportó la Vicepresidente Ejecutivo (EVP) Comunicación corporativa y responsabilidad social de BCA, Hera F. Haryn, actualmente el sistema de servicios de banca móvil de BCA (M-Banking) que tenía un error el lunes por la mañana, 29 de septiembre de 2025, había regresado a correr normal.

«En la actualidad, el sistema es gradualmente normal», dijo Hera cuando se contactó el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Apelamos cliente para verificar periódicamente en la aplicación mybca Y BCA Mobile «, dijo.

Vicepresidente Ejecutivo (EVP) Comunicación corporativa y responsabilidad social de BCA, Hera F. Haryn, en una telekonferencia de prensa, miércoles 24 de julio de 2024 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Se sabe que varias quejas provienen de usuarios de BCA Mobile Banking (M-Banking), quienes se quejaron del error del servicio digital a partir del lunes por la mañana, 29 de septiembre de 2025.

VIVA Monitoreo en una serie de plataformas de redes sociales, las quejas están dirigidas al error de los servicios móviles MyBCA y BCA, que aún no se han recuperado a pesar de que se ha perturbado durante más de una hora este lunes por la mañana.

«¿Error de BCA? Después de transferir dinero a BCA, el dinero ha sido reducido pero de BCA», escribió la cuenta X @Detej*.

Anteriormente, el lunes por la mañana, Hera también había transmitido, en relación con las limitaciones experimentadas por los clientes al realizar transacciones con productos de servicio BCA, BCA Management disculparse por el inconveniente que ocurre.

«En este momento, estamos tratando de recuperar el sistema», dijo Hera cuando se contactó el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Pronto proporcionaremos información después de que el sistema haya vuelto a la normalidad», dijo.