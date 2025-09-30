Gersh no firmará la actriz de AI Tilly Norwood: «No somos esa agencia»

Durante meses, Eline van der Velden, fundador de AI Production Studio Particle6, había estado tomando reuniones por la ciudad y presentando su ingenio, Tilly Norwood. No ocultó sus esperanzas para la morena de 20 años. «Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman ”, dijo Van der Velden a Broadcast International en julio.

Pero el pánico en toda regla sobre la primera creación de partícula6 no alcanzó hasta el pasado fin de semana, cuando Van der Velden habló sobre Norwood y su debut en la pantalla En el boceto de comedia «Comisionado de IA» Durante un panel en el Festival de Cine de Zurich.

«Cuando lanzamos Tilly por primera vez, la gente dijo: ‘¿Qué es eso?’ Y ahora vamos a anunciar qué agencia la representará en los próximos meses ”, dijo Van der Velden.

¿Fue su predicción un poco bravuconada? ¿O Tilly, que demuestra su habilidad para llorar en la imitación del «estudio», ya provocó un frenesí de alimentación de múltiples agencias para firmarla?

Agencia gersh El presidente Leslie Siebert, que representa a tales estrellas de la próxima generación de buena fe como Jacob Elordi, llama al fenómeno de Tilly «aterrador» y dice que no se sorprendería si la creación de IA aterrice en una agencia.

«Pero no vamos a ser esa agencia», dice Siebert. «Dicho esto, seguirá apareciendo, y tenemos que descubrir cómo lidiar con eso de la manera correcta. Pero no es un enfoque para nosotros hoy».

JD Harriman, socio de Foundation Law Group y especialista legal de IA, predice que Tilly marcará el primero en una invasión de artistas sintéticos. Desde su ventaja, la industria debería haber sido notable el año pasado, cuando OpenAi creó una voz tipo Johansson para su asistente de chatgpt Sky sin el consentimiento de la actriz. (Johansson amenazó a acciones legales, y Openai rápidamente sacó a Sky de la aplicación).

«Eso debería haber comenzado las campanas que sonar en Hollywood. A los productores les encantaría tener actores que reciban menos, nunca cometan errores de relaciones públicas, nunca envejecen, tienen reiniciados ilimitados y pueden hacer sus propias acrobacias», dice Harriman. “La huelga de los últimos actores no Proporcione cualquier protección contra este tipo de cosas que sucedan, y continuará creciendo ”.

Dado que Tilly está revelando provocó retroceso de las actrices Al igual que Emily Blunt, Kiersey Clemons y Toni Collette, los estudios que emplean dicha tecnología probablemente enfrentarán una reacción intensa. Al igual que Johansson y Portman, Blunt es representado por CAA y es Las agencias de advertencia «no hagan eso». (Collette también es un cliente de CAA, mientras que Clemons es manejado por Uta). Sag-Aftra denunció a Tillyseñalando que la creación «no tiene experiencia de vida de la que extraer, ni emoción». Pero en lugar de denunciar el uso de actores sintéticos, muchos ejecutivos eligen promocionar la irremplazabilidad de los artistas humanos.

«Creo que el escritor, el actor y el director nunca podrán ser replicados. Es solo la condición humana. Es de los días de los cavernas, cuando escribimos en las paredes. Parte de nuestra humanidad es que nos implicamos narraciones entre nosotros, que contamos historias», dijo el productor Scott Stuber en el Premiere de Nueva York de la biopica de Bruce Springsteen «Entreñándome desde Nowere». «Creo que la tecnología puede ayudar a aumentarla. ¿Alguna vez la replicará? Espero que no, porque creo que lo que todos hacemos es magia, y ver la magia en Jeremy Allen White o los ojos de Jeremy Strong todavía, para mí, lo que hace que el arte sea genial».

Si bien la comunidad de actuación está alarmada, otros ven a Tilly y todo el elenco de «Comisionado de AI», todos los bots creados por Xicoia, una partícula spin -off6, como una realidad que no se puede evitar.

«Por un lado, los estudios pueden ver a los artistas de IA como rentables, infinitamente adaptables y capaces de correr riesgos creativos sin las limitaciones de programación o contratos», dice Shawn M. French, fundador y presentador del podcast «Determined Society». «Por otro lado, esto plantea serias preguntas sobre el desplazamiento del talento humano, la devaluación del trabajo creativo y los límites éticos de la narración.

Parte del trabajo de ser un actor requiere obligaciones de prensa agotadoras. En ese frente, Tilly no está al mismo nivel que los artistas de carne y hueso. Variedad Pidió una entrevista con Tilly y un publicista de partículas6 le dijo: «Tilly no está disponible para hablar en la actualidad, y aún no hemos anunciado una producción específica, solo su presencia y disponibilidad».

Finalmente, algunos en las trincheras de Hollywood ven la reacción a Tilly como exagerada. Un agente que representa a varios A-Listers: «Solo un productor me ha llamado la atención, por lo que cualquier histeria que haya parecido parece controlar».

Ethan Shanfeld contribuyó a este informe.