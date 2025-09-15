Gerindra sobre los anuncios de logros de Prabowo en los cines: nada está mal

Yakarta, Viva – Miembros de la facción del Partido de la Facción DPR GerindraDanang Wicaksono, evaluó la proyección de anuncios gubernamentales en el interior cine legítimo.

Porque considera el cine como un espacio público. Danang dijo que la medida como la forma del gobierno de informar los logros de desempeño bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto A la sociedad.

«Creo que el video (en el cine) es bueno. No hay nada malo. El cine del espacio público», dijo Danang a los periodistas el lunes 15 de septiembre de 2025.

El video del logro de Prabowo antes de la proyección de la película en los cines, dijo Danang, debería ser apreciado como una forma de innovación de comunicación pública.

«De hecho, el público preguntará, qué hace el gobierno, si no se comunica bien», dijo.

«Debido a que muchas personas en medio de la ocupación, necesitan información en varios espacios públicos», agregó.

Se sabe que la publicidad en video del gobierno en el cine presenta una imagen de las actividades de Prabowo y sus declaraciones relacionadas con varios programas de prioridad.

El espectáculo también mostró narraciones y logros, incluida la producción nacional de arroz que alcanzó las 21,760,000 toneladas hasta agosto de 2025. Y la operación de 5,800 unidades de cumplimiento de servicios nutricionales (SPPG) en varias regiones.

El palacio mismo dio una explicación de que el propósito de la proyección de video era transmitir los logros del gobierno más cercanos a la comunidad.

Al utilizar espacios públicos como el cine como medio de comunicación.

TVONENEWS/SYIFA AULIA