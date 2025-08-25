Gerindra revocará a Kta Immanuel Ebenezer después de ser un sospechoso de corrupción

Yakarta, Viva – Secretario General (Secretario General), parte GerindraSugiono habló sobre el estado del ex viceministro Immanuel Ebenezer o Noel ha terminado para convertirse sospechar extorsión Gestión de la certificación K3 dentro del Ministerio de Manpower.

Explicó que Noel aún no había sufrido una regeneración en el Partido Gerindra.

«Este cuadro es que aquellos que pasan por un proceso de regeneración allí hay varios niveles. Y a lo largo de mi memoria, Pak Noel nunca ha seguido una regeneración en Gerindra», dijo Sugiono en el Palacio del Estado, el lunes 25 de agosto de 2025.

Secretario General del Partido Gerindra, Sugión Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

Sugiono explicó que Noel había avanzado en el Pileg de 2024 de la fiesta Gerindra. Sin embargo, eso no significa que se convierta automáticamente en un cuadro de fiesta. Por lo tanto, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que su partido evaluaría la membresía de Noel en el Partido Gerindra.

«Como requisito para el tiroteo en 2024, existe la obligación de convertirse en miembro de Gerindra. Ahora el proceso que haremos, por supuesto, evaluará la membresía y, si, por ejemplo, ha sido un sospechoso ayer, también ha sido descartado como miembro del gabinete, creo que el proceso en el partido también seguirá pronto», agregó.

Además, Sugiono explicó que su partido revocaría la membresía de Noel del Partido Gerindra.

«La membresía revocada, la KTA fue revocada», explicó.

KPK Anteriormente, estableció oficialmente Immanuel Ebenezer como sospechoso en la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

El KPK dijo que Noel recibió un flujo de fondos de RP3 mil millones en diciembre de 2024. En ese momento, Noel solo había estado en el gabinete rojo y blanco durante dos meses. Se cree que el flujo de fondos se origina en prácticas de extorsión que involucran gravámenes no válidos en la gestión de la certificación OSH.

De hecho, la tarifa oficial para la gestión de la certificación K3 es solo RP275 mil. Sin embargo, en el campo, los trabajadores o la mano de obra se ven obligados a pagar hasta Rp6 millones para que el proceso de certificación pueda funcionar sin problemas.

Viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de KPK

El KPK encontró un modo de extorsión al desacelerar, lo que dificulta, incluso negándose a obtener la certificación de OHS si los trabajadores no pagan más. Esta práctica causa grandes disturbios entre los trabajadores, porque la certificación OSH es uno de los requisitos importantes en el mundo del trabajo para garantizar la seguridad.

El presidente del KPK, Setyo Budiyanto afirmó, el flujo de fondos y el papel activo de Noel se convirtieron en una fuerte evidencia de que el ex vice Ministro no solo sabía, sino que participó en disfrutar de los resultados de las gravámenes ilegales.