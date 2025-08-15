Gerindra espera que los residentes de Pati perdonen y le den a los sudewo regente la oportunidad nuevamente

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes II Facción GerindraBahtra Banong dijo Regente, Sudeo ha recibido una reprimenda de la fiesta de impacto del partido para aumentar el impuesto sobre la tierra y el edificio (PBB) al 250%.

Luego apreció los pasos de Sudewo para cancelar la política y disculparse a las personas por la arrogancia que desafió a los residentes relacionados con la demostración.

Bahra tasa, la decisión muestra la voluntad de un jefe regional para reconocer errores, introspección, autoevaluación e inmediatamente arreglarla en beneficio de la comunidad.

«El partido lo ha reprendido y canceló la política equivocada y se disculpó abiertamente, esto es parte de una introspección y evaluación de un líder, que el líder debe tener sensibilidad y preocupación por la gente, especialmente sobre la política», dijo Bahtra, viernes de agosto de 1525.

Con la cancelación de la política y las disculpas, Bahtra espera que la situación en Pati pronto sea propicio y la energía del gobierno regional se centre en el desarrollo a favor de los intereses de la comunidad.

Además, también espera que esta actitud abra espacio para que la comunidad Pati perdone y reconsidere brindar oportunidades para que el regente continúe liderando hasta el final de su mandato, siempre que el regente no viole las reglas legales existentes.

«Todos queremos cabezas regionales que puedan escuchar las voces de la gente, y este es un buen primer paso para restaurar la confianza del público», dijo.

También recordó a todos los jefes regionales que los líderes toman políticas sin miseria y dificultan a la gente. Esto está de acuerdo con el mensaje del presidente indonesio Prabowo Subianto.

Bahtra espera que la polémica que ocurra en Pati pueda ser una lección para que antes de emitir una política se estudie de manera integral al involucrar la participación pública.

«El liderazgo no solo está gobernando, sino asegurando que las políticas nacieran de las aspiraciones de la gente y no son pesadas sus vidas», concluyó Bahtra.