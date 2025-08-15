Gerindra asegura que la relación de Megawati-Prabowo sea genial a pesar de la ausencia de la sesión anual del MPR

Yakarta, Viva – Secretario General Fiesta gerindraSugiono habló sobre la ausencia del quinto presidente de la República de Indonesia y el presidente de PDIP, Megawati soekarnoputri en Sesión anual de MPR RI 2025.

Hizo hincapié en que no había problema detrás de la ausencia de Megawati en la sesión anual del MPR. Sugión también desestimó la ausencia de Megawati relacionada con su relación con el gobierno del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

“Supongo que no hay asuntos. Conexión Ambos (Megawati y Prabowo) son buenos, geniales «, dijo Sugiono a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

El ministro de Relaciones Exteriores evaluó que Megawati como ex presidente y el presidente del partido político ya había recibido una invitación oficial del MPR indonesio como organizador de la sesión anual.

Entonces, según él, la ausencia de Megawati no necesita estar asociada con su relación con Pebowo.

«Creo que ha sido invitado. Pero tampoco sé si tiene otro evento. Pero como recuerdo, debería ser, generalmente cada año hay una invitación», explicó Sugiono.

Anteriormente informó, el quinto presidente de la República de Indonesia y el Presidente de PDIP, Megawati Soekarnoputri no asistió a la sesión anual de 2025 MPR en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes de 1525.

El presidente del parlamento indonesio y el presidente del PDIP DPP, Puan Maharani, reveló que Megawati no pudo asistir porque estaba enferma.

«No está saludable», dijo Puan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.