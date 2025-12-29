Gerindra apoya a los jefes regionales elegidos por el DPRD, se pueden utilizar billones de fondos para el bienestar del pueblo

Jacarta – El Partido Gerindra expresó su apoyo a la propuesta. jefe de distritodesde gobernadores hasta regentes y alcaldes, son elegidos a través del Consejo Representativo del Pueblo Regional (DPRD) en cada región. Se considera que esta propuesta debe considerarse como un mecanismo alternativo para seleccionar jefes regionales en el futuro.

Lea también: PAN acuerda que los jefes regionales sean elegidos a través del DPRD, siempre y cuando…



El secretario general del Partido PPD Gerindra, Sugiono, dijo que su partido estaba en condiciones de apoyar el plan para implementar elecciones regionales a través del DPRD en todos los niveles del gobierno regional.



Secretario General del Partido Gerindra, Sugiono (centro) Foto : Equipo de prensa del presidente Prabowo Subianto

Lea también: Se Ha Desembolsado Fondo De Autonomía Especial De Papúa IDR 12,6 T, Prabowo: No Lo Utilicen Para Ir Al Extranjero



«Gerindra está en condiciones de apoyar los esfuerzos o planes para implementar estas elecciones regionales posconflicto por parte del DPRD a nivel de regente, alcalde o gobernador», dijo Sugiono en una declaración escrita recibida en Yakarta, el lunes (29/12/2025).

Sugiono explicó que una de las principales razones de este apoyo fueron consideraciones de eficiencia. Según él, las elecciones regionales a través del PRD permiten eliminar varias etapas que antes requerían mucho tiempo y dinero, desde el proceso de selección de candidatos hasta la realización de la votación.

Lea también: Prabowo reúne en el Palacio a los jefes regionales de toda Papúa para discutir la aceleración del desarrollo



Dio un ejemplo, en 2015 los fondos de subvención de la APBD para las elecciones regionales ascendieron a casi 7 billones de rupias. Esta cifra sigue aumentando significativamente hasta que en 2024 alcance más de 37 billones de IDR.

«Esta es una cantidad que puede usarse para otras cosas que sean más productivas, esfuerzos para mejorar el bienestar de las personas y la economía. Creo que esto es algo que debemos considerar», dijo Sugiono.

Además de la carga presupuestaria, Sugiono también destacó los altos costos políticos que deben soportar los candidatos a los jefes regionales. Según él, los elevados costes políticos a menudo se convierten en un obstáculo para las personas que realmente tienen la capacidad y competencia para liderar las regiones.

«Esto es lo que también tenemos que evaluar, tenemos que descubrir cómo las personas que realmente tienen la capacidad de servir a su comunidad, a la nación y al Estado, pueden avanzar sin tener que verse obstaculizados por números y costos extraordinarios de campaña», dijo el Ministro de Asuntos Exteriores.

Sugiono enfatizó que las elecciones regionales a través del DPRD no eliminan la esencia de la democracia. La razón es que los miembros del DPRD que eligen a los jefes regionales son representantes del pueblo elegidos directamente por la comunidad a través de elecciones generales.