La última película de Gastón Solnicki «The Souffler» es, como su trabajo anterior, fascinante y mercurial. Aquí hay una trama directa (un gerente de hotel se entera de que su lugar de empleo pronto ya no estará), pero el cineasta argentino usa una historia tan hilo para unir una meditación más amplia sobre un mundo cambiante. Contado a través de viñetas recortadas alrededor y sobre dicho hotelero y su personal, la colaboración entre solnicki y Willem Dafoe – Una comedia negra y sombría que es impresionista en estilo y sustancia – es una delicia.

Cuando Lucius (Willem Dafoe) se entera de que el Hotel InterContinental en Viena que ha estado administrando durante décadas ha sido vendido a un argentino (interpretado por Solnicki) y pronto será reconstruido, está aturdido, enfurecido y, cuanto más piense en eso, tal vez un poco de marque. Entiende en el fondo que la pérdida de lo ilustre si un edificio bastante deteriorado es un síntoma de algo más grande. El hotel, como símbolo de una ciudad, un país, un continente incluso, corre el riesgo de perderse en el olvido. No más invitados patinando en su pista cercana. No más cócteles exclusivos servidos en su lujoso bar. No más Soufflés se dirigen a esas mesas de linción blanca en su restaurante.

Por otra parte, si los Soufflés que salen de la cocina son una indicación, el Viena InterContinental realmente debería tener sus días numerados. Como metáfora de la disminución de un hotel de décadas de este tamaño, el plato es contundente y poético. Lo mismo ocurre con los fragmentos de muestras de rutina de solnicki. Aunque Lucius de Dafoe termina librando un poco de una guerra ridícula inútil contra el desarrollador extranjero «,», «,»El soplador«(Coescrita con Julia Niemann) no está realmente preocupado por los problemas de la trama y la historia. Esta es una película interesada en los detalles que capturan la pérdida y la soledad que Lucius no puede escapar.

El director de fotografía portugués Rui Poças, quien lancó películas tan dispares como «Gran Tour», «Frankie», «Zama» y «The Ornitologist» – Crea retratos de personajes texturizados y tiernos con vistas hermosas que se amontonan y los expanden. Pensando su gran ojo en Dafoe y el Hotel InterContinental con marcos aún estudiados, Poças alienta al público a apreciar los espacios que habita Lucius, ya sea que esté rociando agua sobre la pista, sentado solo en el restaurante perfectamente establecido o juegue un juego de ajedrez con su hija (Lilly Senn) en el enemigo. A medida que se desarrolla la película, Lucius lentamente comienza a perder cualquier pie que tuviera en un hotel que parece estar cayendo en desorden más rápido de lo que puede argumentar por su valor histórico (y mucho menos financiero).

Pero si bien dicha descripción sugeriría que la última película de Solnicki es un proyecto languigo sobre la gloria desvaída y la violencia invasora de la modernidad capitalista global, que está vendiendo «el souffleur» corto, principalmente porque con Dafoe al timón, el proyecto de set de Viena tiene una sensibilidad irónica en todo momento. Las características diabólicas del actor de Hollywood y la voz crujiente inconfundible son un par perfecto con la sensibilidad sardónica de Solnicki. Al igual que Wes Anderson y Yorgos Lanthimos han plumbado el delicioso sentido del humor de Dafoe en piezas que se extienden entre lo real y el arcial estilizado, Solnicki entiende que una fuerte actuación de Dafoe siempre debe tambalear entre los dos. Y así, mientras su Lucius lleva sobre sus hombros la responsabilidad de enfrentarse al facundo de Solnicki, también es un personaje cuya personalidad de guar a wink lo hace totalmente agradable de ver (y escuchar) a lo largo. Una escena tardía en la que se deleita en estropear la electricidad e iluminación del hotel es solo un ejemplo de cuán hilarantemente mezquino hace a este gerente hotelero desgastado sin convertirlo en un tonto de Maudlin.

Dafoe, que había estado ansioso por trabajar con el cineasta argentino durante bastante tiempo, claramente disfrutó la oportunidad de hacer que esta colaboración sea fructífera. Sus escenas juntas, donde Lucius y Facundo no hablan entre sí (ya que el primero no habla español y el segundo no sabe inglés) son algunos de los más divertidos de la película. Son pruebas positivas de que los dos lograron un tipo raro de alquimia aquí, hablando entre culturas e idiomas para crear un estudio de personajes que sea cada vez más único cuanto más se aleje del lenguaje y la historia.

«The Souffleur» refleja a Solnicki en su forma más exitosa. Esta es una película que lo establece como una voz cinematográfica como cualquier otra. «No me gusta el orden; no me gusta el desorden», dice Lucius durante una de las muchas voces en off de la película. «Me gusta una combinación de los dos». También puede estar describiendo el enfoque de Solnicki.

Las viñetas que conforman la película se sienten a la vez organizadas minuciosamente y bastante improvisación en espíritu. Hay una costura instintiva que une sus muchas escenas que construyen a un final conmovedor, que culminó ni un gemido ni un golpe, sino un suspiro de alivio. Solnicki ha creado un tipo de película astuto y resbaladizo que, al igual que la sonrisa de su actor líder, es hilarante y devastador en igual medida.